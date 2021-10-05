Саакашвілі озвучив умову припинення голодування
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі голодуватиме, поки він і затримані через нього люди не будуть звільнені.
Джерело: лист Саакашвілі, зачитаний адвокатом Саакашвілі Ніка Гварамією, "Грузія-Online"
Дослівно: "Я оголосив голодування. Хочу, щоб ви (громадяни Грузії – УП) знали - я не припиню його в жодному разі, доти, доки я і затримані через мене люди не будуть звільнені"
Деталі: Уточнюється, що Саакашвілі має намір відмовитися від допомоги лікарів навіть в разі погіршення здоров'я.
Саакашвілі додав, що "голодування, в будь-якому разі, триватиме до кінця мого життя" і що він "готовий підтвердити, що за Грузію варто жити і варто померти".
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Передісторія:
- У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.
- Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України.
- 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що приїхав у Грузію. Тоді ж прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
- 1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.