Саакашвілі озвучив умову припинення голодування

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі голодуватиме, поки він і затримані через нього люди не будуть звільнені.

Джерело: лист Саакашвілі, зачитаний адвокатом Саакашвілі Ніка Гварамією, "Грузія-Online"

Дослівно: "Я оголосив голодування. Хочу, щоб ви (громадяни Грузії – УП) знали - я не припиню його в жодному разі, доти, доки я і затримані через мене люди не будуть звільнені"

Деталі: Уточнюється, що Саакашвілі має намір відмовитися від допомоги лікарів навіть в разі погіршення здоров'я.

Саакашвілі додав, що "голодування, в будь-якому разі, триватиме до кінця мого життя" і що він "готовий підтвердити, що за Грузію варто жити і варто померти".

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