На Саакашвили завели еще одно дело, он объявил голодовку

На голову Исполнительного комитета Национального совета реформ и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.

Источник: прокуратура Грузии, "Новости-Грузия", народный защитник Грузии Нино Ломджария

Дословно прокуратура: "Сообщаем, что МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михеилом Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме".

Детали: Статья "незаконное пересечение государственной границы" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как заявила Нино Ломджария, Саакашвили объявил голодовку, объявил себя политическим заключенным и требует встречу с украинским консулом. По ее словам, голодовку Саакашвили объявил, потому что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

По словам Ломджарии, у Саакашвили нет особенных жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления при аресте.

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