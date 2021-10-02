На Саакашвили завели еще одно дело, он объявил голодовку
На голову Исполнительного комитета Национального совета реформ и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.
Источник: прокуратура Грузии, "Новости-Грузия", народный защитник Грузии Нино Ломджария
Дословно прокуратура: "Сообщаем, что МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михеилом Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме".
Детали: Статья "незаконное пересечение государственной границы" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Как заявила Нино Ломджария, Саакашвили объявил голодовку, объявил себя политическим заключенным и требует встречу с украинским консулом. По ее словам, голодовку Саакашвили объявил, потому что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.
По словам Ломджарии, у Саакашвили нет особенных жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления при аресте.
Предыстория:
- В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.
- Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.
- 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.