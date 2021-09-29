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COVID в Україні: тисяча померлих за 8 днів, 9 666 хворих за добу

Середа, 29 вересня 2021, 08:21
COVID в Україні: тисяча померлих за 8 днів, 9 666 хворих за добу
Динаміка ковіду в Україні, УП.

За добу 28 вересня в Україні зафіксували 9 666 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 217 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 855 осіб, одужала 3 281 особа.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 411 622 осіб, із них 2 251 352 особи одужали, 56 080 хворих померли. 

Позначку у 55 тисяч померлих від епідемії Україна перетнула лише 21 вересня, тобто 8 днів тому. Тоді тисячу людей COVID забрав за 15 днів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

Серед нових хворих 953 дитини і 204 медпрацівники.

За добу протестовано: методом ПЛР – 42 132 особи, методом ІФА – 10 973 особи, експрес-тестами – 39 724 особи.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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