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Тисяча людей померли від COVID в Україні за 15 днів, загалом уже 55 тисяч

Вівторок, 21 вересня 2021, 08:23
Тисяча людей померли від COVID в Україні за 15 днів, загалом уже 55 тисяч
Динаміка поширення епідемії в Україні, дашборд УП

За добу 20 вересня в Україні зафіксували 5 159 випадків коронавірусної хвороби і 137 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 086 осіб, одужали 2 156 осіб.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 355 805 осіб, із них 2 233 573 осіб одужали, а 55 056 осіб померли.

Позначку в 54 тисячі померлих Україна перетнула лише 6 вересня (статистика за 5 вересня), станом на 27 травня летальних випадків внаслідок коронавірусу нараховувалося 50 тисяч

Тобто за неповних 4 місяці від епідемії померли 5 тисяч жителів країни, з них тисяча – за останні пів місяця.

За останню добу, 20 вересня, найбільше випадків захворювання зареєстрували у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

Серед 5 159 нових хворих 463 дитини і 129 медпрацівників.

За останню добу протестовано:  методом ПЛР – 30 563 особи, методом ІФА – 7 718 осіб,  експрес-тестами – 25 692 особи. 

З початку березня 2020 року в Україні провели 12 515 008 ПЛР-тестувань

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 20 вересня заявив, що 99,2% летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані серед українців, які не вакцинувались. 

До 16 вересня 5 мільйонів мешканців України отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, необхідні для повної імунізації, понад 6 мільйонів були щеплені першою дозою.

13 вересня Кабінет міністрів оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати. Нові норми набули чинності 20 вересня.

20 вересня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року. 

21 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішить, з якої дати по всій країні буде жовтий рівень епіднебезпеки.

Обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не діють, якщо всі відвідувачі і не менше 80% працівників кафе і ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів, масових заходів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тесту.

Заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників хоча б одного щеплення.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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