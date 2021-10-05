Суддя Вовк святкував у ресторані разом з колегами, експрокурором і екснардепом

Вовк дружньо обіймався з колишнім прокурором Генпрокуратури, а нині заступником керівника адміністрації найбільшого українського порту "Південний" в Одеській області Максимом Мельниченком. Скриншот з відео

Керівника скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка помітили під час святкування у заміському ресторані у колі скандально відомих суддів, експрокурора та екснардепа.

Джерело: розслідування "Української правди" "Вовча зграя ОАСК. Один вечір із життя скандальних суддів Вовка, Аблова та інших"

Деталі: Журналісти стали свідками святкування суддів і їхніх друзів у ресторані "Фабіус" у Конча-Заспі.

Серед гостей були скандальні судді ОАСК Володимир Келеберда (відомий великою кількістю нерухомості, яка належить його сім'ї, попри те, що даних про доходи, які могли б підтвердити, що його родина колись могла придбати це майно, немає), Віктор Шулежко (він у колегії з іншими суддями ухвалював рішення на користь підприємств олігарха Дмитра Фірташа) та Віталій Амельохін (входив у трійку, яка розглядала справу стосовно Приватбанку і скасувала націоналізацію).

Судді Келеберда і Шулежко Скриншот з відео

Також на святкуванні разом з керівником ОАСК Павлом Вовком помітили суддю Євгена Аблова, який фактично зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан у грудні 2013-ого року, та суддю Ігоря Погрібніченка – ключового суддю, який ухвалював потрібні Вовку рішення з метою блокування ВККС.

Судді Вовк, Аблов і Погрібніченко Сриншот з відео

Крім того, у заміському ресторані Вовк дружньо обіймався з колишнім прокурором Генпрокуратури, а нині заступником керівника адміністрації найбільшого українського порту "Південний" в Одеській області Максимом Мельниченком.

ОАСК Вовка двічі рятував прокурора, поновлюючи на посаді після люстрації і звільнення.

У 2014 році Мельниченка люстрували і звільнили з прокуратури, оскільки за часів президентства Януковича він працював заступником прокуратура Подільского району Києва.

Але вже у 2015 році ОАСК скасував люстрацію Мельниченка, поновив його на посаді та вирішив, що прокурор має отримати компенсацію.

У 2019 році під час реформи генпрокуратури Мельниченко не пройшов атестацію через невідповідність вимогам професійної етики та доброчесності і знову був звільнений з прокуратури.

Мельниченко знову пішов до суду Вовка – і ОАСК знову вирішив, що прокурора треба поновити в Генпрокуратурі та виплатити компенсацію – майже пів мільйона гривень.

Також журналісти помітили серед гостей чоловіка, схожого на ексзаступника голови служби Головного управління юстиції Олександра Липового, якого у 2015 році заарештовували за отримання 70 тисяч гривень хабаря.

Чоловік у ковдрі схожий на ексзаступника голови служби Головного управління юстиції Олександра Липового Скриншот з відео

Липовий працював у міністерстві юстиції ще за Януковича, був люстрований після Майдану, але зміг скасувати люстрацію та поновитися через ОАСК.

Від люстрації Липового рятували особисто судді Погрібніченко та Шулежко, які на зафіксованих журналістами кадрах залишали ресторан разом з Липовим.

За даними джерел УП, справу Липового суд не розглядає вже шостий рік.

Серед супутників судді Вовка журналісти також впізнали екснардепа від блоку Петра Порошенка Василя Яніцького.

Яніцький Скриншот з відео

Під час депутатства Яніцький намагався врятувати суддю Павла Вовка – саме він був співавтором правок до закону, які дозволили б Вовку залишатись керівником скандального суду без проходження оцінювання.

Також серед відвідувачів ресторану був ексзаступник Одеського окружного адміністративного суду Олексій Колесніченко, з яким у 2013 році Павло Вовк літав до Норвегії приватним літаком.

Колесніченко Скриншот з відео

Вартість такого перельоту перевищувала річний дохід судді Вовка і становила 22 тисячі євро.

За інформацією джерел УП у судовій владі, усі герої цього матеріалу, а точніше голоси, схожі на голоси всіх героїв цього матеріалу, фігурують на так званих плівках Павла Вовка.

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