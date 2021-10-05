Вовча зграя. Один вечір із життя голови окружного адміністративного суду Павла Вовка

Окружний адміністративний суд Києва – скорочено ОАСК – один з найскандальніших судів країни.

Попри корумпованість і нереформованість української судової влади, складно знайти інший суд, який відзначився такою кількістю скандалів та одіозних рішень.

Заборона Майдану, визнання незаконною націоналізації "Приватбанку", поновлення Романа Насірова на посаді. Серед інших досягнень ОАСКу – скасування перейменування Московського проспекту в Києві на проспект Степана Бандери, заборона виконувати обов'язки міністерки охорони здоровя Уляні Супрун та багато інших.

У цьому суді працюють судді, прізвища яких неодноразово фігурували у ЗМІ, коли йшлося про необґрунтовані рішення або статки служителів феміди.

У цих суддів є керівник, який не потребує представлення. Це один з найскандальніших суддів країни – Павло Вовк.

Перший гучний корупційний скандал, пов'язаний із Павлом Вовком його прізвищем, трапився навесні 2017 року, коли НАБУ прийшло з обшуками до будинку колишньої дружини Вовка.

Цьому передувала публікація розслідування, в якому стверджувалося, що будинок насправді належить Вовку, хоча його немає у декларації судді.

Детективи НАБУ зустріли в будинку не тільки колишню дружину, але й самого Вовка.

Попри цей скандал, позиції одіозного судді не похитнулися.

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Як саме йому це вдавалось, стало зрозуміло у липні 2019 року, коли Національне антикорупційне бюро опублікувало записи, зроблені в кабінеті судді Вовка.

За версією детективів, які вели розслідування справи, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".

Влітку 2020 НАБУ опублікувало другу частину "плівок Вовка".

17 липня того ж року НАБУ вручило підозри Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще 5 суддям ОАСК.

Але навіть попри цей гучний кейс, Павло Вовк продовжує бути головою ОАСКу. Тому що ОАСК – це надійний притулок для судді Вовка та його підлеглих.

Член правління фундації DEJURE та Автомайдан, екс-член Громадської ради доброчесності Роман Маселко пояснює чому саме ОАСК вважається одним з найвпливовіших судів в країні.

"Це єдиний суд в країні, який може розглядати усі спори стосовно рішень усіх органів влади, крім президента та Верховної Ради. У повноваженнях цього суду скасувати або навпаки легалізувати будь яке рішення. Тому в них зосереджена така величезна сила, яка використовується як показує практика зазвичай в чиїхось інтересах. Не в інтересах права, не в інтересах суспільства".

І хоча президент Володимир Зеленський у квітні поточного року вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект, яким пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва, півроку потому суд продовжує існувати, працювати і навіть святкувати.

Ця історія про один вечір із життя судді Вовка.

Ми стали свідками святкування у колі найближчих друзів.

Друзів судді Вовка, яких врятував суд Вовка.

Михайло Ткач, УП