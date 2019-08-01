"Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Окружний адмінсуд вже став "легендою" українського правосуддя. Надзвичайно впливовий, бо має повноваження розсуджувати чиновників, і майже недоторканий, бо тихо уникнув ліквідації під час реформи Порошенка.

26 липня в ОАСК нагрянули з обшуками. Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують втручання суду в роботу органів влади. Щонайменше 5 місяців суддів прослуховували, і на підтвердження своєї версії НАБУ оприлюднило записи розмов. Ці бесіди нібито велись саме в Окружному адмінсуді, але за змістом виходили далеко за його межі. За чотири дні після прес-конференції суддів викликали вже для офіційного вручення підозр.

Також Генпрокуратура кличе на допити у справі уповноважену з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

"Українська правда" розповідає, у чому підозрюють суддів, про що йдеться на записах та кого з високопосадовців згадують фігуранти розмов.

"Я считаю, что надо болеть".

З чого все почалось: суддівські екзамени та прогули

1 квітня 2019 року

Голова суду Павло Вовк вчить суддю (слідство не називає її прізвище, а позначає як Ж.) прогулювати перевірки. Ж: В окружном админсуде изменилась позиция по поводу прохождения ВККС, ВРП? Короче, шеф, 9-го же псих (психологічні тести – УП), 17-го у нас тесты. Идем – не идем? Вовк: Тебя там всегда рады видеть. Смотри, нам надо, чтобы кто-то пошел на психотесты. А кто-то не пошел. Кто хочет пойти на психотесты? Ты готова к ним? Ж: С учетом 6-ти листов справочки НАБУ и всего, что там, я в принципе, не готова никогда идти на тесты. Вовк: Значит, тогда ты болеешь, начиная с понедельника.

Про що йдеться. ВККС – Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка перевіряє знання, статки і репутацію служителів Феміди і може назавжди їх звільнити.

Саме у конфлікті Окружного адмінсуду з екзаменаторами полягає головна тема оприлюднених "плівок". За версією слідства, судді вирішили завадити ВККС виконувати свою роботу. І зав'язалась ця схема навколо небажання проходити перевірку.

Більшість працівників Окружного адмінсуду протягом 2019 року кілька разів не приходили на оцінювання. Пояснювали вони це лікарняними. Так, 10 травня "хворіли" одразу 34 з 41 викликаного судді, включно з їхнім очільником.

"Хвороби" спливають і на записах – такий варіант Вовк пропонує підлеглій, яка не хоче йти на екзамен. Згадана нею "справочка НАБУ" – це аналітична довідка, складена на неї Бюро.

В іншому фрагменті розмови Вовк обурюється діями ВККС і впевнено каже: "Не, я считаю, что надо болеть".

Пізніше, вже у травні, голова суду у телефонній розмові хизувався тим, що успішно бореться з комісією і добряче зіпсував їй настрій. Але все одно радив: "Если человек не уверен в победе, то лучше заболеть на три дня и не идти, ну их нах*".

25 квітня 2019 року

Суддя Ігор Погрібніченко хвалиться, що успішно пройшов оцінювння і тепер він "доброчесний". Погрібніченко: Не, ну я тебе скажу, я многие вещи, от те, которые для меня были неприемлемы, бл*дь, до того, как я стал доброчесним, бл*дь, они сейчас абсолютно приемлемы.

Чому Вовк із колегами так хотіли уникнути оцінювання?

В Окружному адмінсуді досі працюють ті, хто не цурався підписувати "майданівські" заборони. Наприклад, Богдан Санін, який нині вже не розглядає справи, але є речником суду, заборонив проводити будь-які мирні зібрання у центрі Києва на початку грудня 2013 року. Євген Аблов встав на сторону громадянина, якому заважали барикади, і тимчасово заборонив блокувати вулиці, де тривали протести.

За твердженнями правоохоронців, тиск на ВККС викрили саме під час розслідування суддівської корупції часів Революції Гідності.

Павло Вовк, любитель "учудіть": "Чем больше истцов, тем меньше шансов ВККС, бл*дь, нас достать"

"Шеф, давай что-то учудим".

Як судді вирішили боротись з екзаменаторами

13 лютого 2019 року

Розмова між головою суду Павлом Вовком та його заступником Євгенієм Абловим. Аблов: Шеф, давай что-то учудим? Я готов. Вовк: Учудим? Тебе скучно? Там твой товарищ подводит. Написали ему, все сказали. Аблов: Я ему написал, сейчас. Вовк: Сегодня среда, а исков нема.

Про що йдеться. З початку 2019 року в Окружний адмінсуд почали надходити численні позови на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Скаржитись стали на окремих членів комісії – мовляв, вони вже не мають права перевіряти суддів.

За версією слідства, організував ці позови сам Вовк. Про це свідчать і оприлюднені записи.

"Исков нема" – обурюється Вовк, бо не бачить потрібних скарг, про які домовились з "товарищем" Аблова.

"Товаришем" Аблова, який допомагав суддям боротись з ВККС, був, за версією слідства, адвокат Ростислав Кравець. Він дійсно подавав такі позови. Але із розмов зрозуміло, що готували скарги за бажанням Вовка або й взагалі під його керівництвом.

14 березня 2019 року

Голова суду Павло Вовк пояснює судді-речнику Богдану Саніну, що треба більше скарг і скаржників. Вовк: Смотри, нам не хватает вот этих исков. Потому что завтра встанет вопрос, завтра они решат по нам ударить. Санін: Угу. Вовк: Смотри, ну а мы Кротюка (адвокат Олександр Кротюк – УП) можем уговорить податься? Санін: Ему пох*. Вовк: Потому что у него порушено, он участвовал. Санін: Я могу поговорить с Кротюком, пускай он найдет тех, кто в конкурсе, кого сбили тоже. Вовк: Ты общаешься со всеми, кто недоволен и есть надежда там раскачать ситуацию для того, чтобы их на*уй оттуда выбить и привести своих в состав.

Окрім Кравця позови готував ще один адвокат, колишній суддя ОАСК Олександр Кротюк. Він також має несолодку історію відносин з кваліфкомісією – у 2018 році вона не пустила Кротюка до Верховного суду.

Ймовірно, саме це малось на увазі під "тими, хто в конкурсі, кого збили". Адже Кротюк безпосередньо був учасником оцінювання і тому міг у суді апелювати до "порушення своїх прав".

15 лютого 2019 року

Голова суду Павло Вовк у розмові з Євгенієм Абловим та ще одним працівником ОАСК (ім'я приховане слідством) показує, як треба вершити правосуддя над своїми екзаменаторами. Вовк: Все написано, истцов ищите. Аблов: Да. Вовк: Чем больше истцов, тем меньше шансов ВККС, бл*дь, нас достать.

Окрім подання позовів, судді обговорюють і їхню справжню мету. За версією слідства, Вовк не хотів проходити перевірку і для цього вигадав схему, щоб її відтермінувати. Як саме – стане зрозуміло трохи далі.

Претензії у позовах стосувались членів ВККС Сергія Козьякова, Станіслава Щотки та Тетяни Весельської. Їх просили позбавити повноважень, бо буцімто сплив законний 4-річний термін.

Членів ВККС Сергія Козьякова, Станіслава Щотку та Тетяну Весельську намагалися позбавити повноважень. Начебто сплив їхный законний 4-річний термін

Їх призначили на посади у 2014 році строком на 6 років. Пізніше законодавство змінили, скоротивши каденцію члена комісії до 4 років.

Однак на тих, кого призначили до змін, вони не мають поширюватись. Це теж прописано у новому законі. Таким чином, Козьяков, Щотка та Весельська мали би працювати до 2020 року.

19 березня 2019 року

Павло Вовк у розмові з адвокатом-позивачем Олександром Кротюком дуже коротко (але не дуже цензурно) пояснює суть схеми. Вовк: Привет, Саша. Кажи. Кротюк: Так вот, вам что, это надо иски поподавать? Вовк: Чем больше, тем лучше. Кротюк: На всех этих товарищей? Вовк: На всех, да. Создавай конфликт интересов в наших действиях с ними и в ихних с нами. Кротюк: Чтоб оценивание?.. Вовк: Ну, х*р его знает. По крайней мере, может, лишний раз задумаются, надо ли нас туда тянуть на оценивание.

Позови мали створити конфлікт інтересів і змусити комісію відкласти оцінювання. Адже члени ВККС не можуть бути неупередженими до суддів, які вирішують їхню долю.

Був ще один, "запасний" варіант, щоб позбавити владу небажаних екзаменаторів. Судді у своїх розмовах називають цей варіант "обеспечка". Йдеться про "забезпечення позову" – тимчасові обмеження, які виносять до того, як з'явиться кінцеве рішення.

Так роблять, якщо є ризик, що чиїсь права і далі будуть порушуватись, поки суддя розбирається у справі. Наприклад, можуть тимчасово зупинити суперечливе будівництво чи відсторонити від посади чиновника, до якого є претензії.

15 лютого 2019 року

Павло Вовк у розмові із суддею (його ім'я слідство не називає і позначає як Ч.) каже, що на захист себе самого, якщо буде потрібно, пустить важку артилерію у вигляді "обеспечки". Ч: Ты мне скажи, с "обеспечкой", конечно, никто не будет баловаться. Вовк: Ну, если завтра меня будут выгонять. То как ты считаешь? Что надо делать тогда будет? Ч: "Обеспечку" надо.

В одній з травневих розмов судді вигадували, як би їм винести "обеспечку" і заборонити членам ВККС проводити оцінювання. Вовк тоді пояснював підлеглим, що ухвалити таке рішення самостійно вони не мають права, а от райсуду це не заборонено.

І такий райсуд знайшли – в Одесі. Позов туди написав невідомий підприємець Артур Петросянц. Він побачив у мережі повідомлення про те, що члени ВККС мають обіймати посади до 2020 року. Ця "недостовірна інформація" одеситу не сподобалась і він вирішив оскаржити її в суді.

І при цьому Петросянцу знадобилось тимчасово, до остаточного рішення, заборонити екзаменаторам проводити перевірки. І цю забаганку підтримали у суді – це і була та сама "обеспечка".

Вимоги Петросянца розглядали в Суворівському райсуді Одеси, але, як свідчать записи, курували цей процес так само зі столиці. Вовк диктував телефоном, як краще написати позов, і пізніше саме його формулювання з'явились в одеському рішенні.

28 травня 2019 року

Павло Вовк у телефонній розмові дізнається, що одеський "позивач" не дуже обізнаний у тому, як рухається справа. Вовк: То есть, вы его набрали, он не в курсе, что есть обеспечка, да? Я думаю, он, наверное ж, подписывал, просто не знает.

Однак тиснути на ВККС Вовк планував не лише конфліктом інтересів і "обеспечкой". За версією слідства, схема мала ще одну частину. Недружніх членів комісії потрібно було замінити лояльними до себе людьми.

16 травня 2019 року

Судді Погрібніченко, Арсірій та Вовк обговорюють, як заведуть у ВККС "своїх". Погрібніченко: Ну что они, члены ВККС будущие, готовы? Арсірій: Штурмом брать (сміється). Погрібніченко: Рейдерством (сміється). Вовк: Приехал (Сірош), говорит: "Я тоже такое хочу, я тоже хочу заходить". Говорю, ну, у тебя спецпроверки (перевірка кандидата на посаду державного службовця – УП) нема. Вот сейчас мы хотим, чтобы ему сделали спецпроверку, и тогда можно как бы Весельской (вже звільнена, а на той момент чинна членкиня ВККС – УП) заходить.

Ролі "лояльних" відвели юристу Сергію Остапцю та екс-судді Миколі Сірошу. Але просто так отримати посади вони не могли. Місця у ВККС роздають конкретні чиновники чи організації: міністр юстиції, омбудсмен, голова Державної судової адміністрації, з'їзди суддів, адвокатів і представників юридичних ВУЗів.

Призначити "потрібних" у комісію можуть лише ті, за чиїми квотами зайшли "попередники". І в цій частині у суддівських розмовах починають лунати гучні імена.

"Яйца этой уполномоченной у нас".

Як Вовк і омбудсмен Денісова одне одного рятували

11 березня 2019 року

Голова суду Павло Вовк з'ясовує, чи це його заслуга, що уповноважена з прав людини Людмила Денісова оголосила конкурс на посаду у ВККС (спойлер – так, заслуга Вовка). Вовк (телефоном): А скажи, пожалуйста, а Денисовой, это она нашу логику сделала или у нее у кого-то, может, вакансия заканчивается по-другому?.. Ой, отлично. Хорошо. Набери Остапца (Сергій Остапець, один з тих, кого Вовк провів у ВККС – УП), пусть подается. Возможно, мы не договоримся, но пусть подается. Вовк (до колег): Денисова нас услышала. Объявила конкурс на вакантную посаду Весельской. Пусть теперь они сидят и думают, что делать. Холоднюк (голова Судової адміністрації – УП) сидит, сс*т объявлять конкурс на посаду Щотки (Станіслав Щотка, член ВККС, якого у 2014 році призначив голова Судової адміністрації – УП). Адвокаты засс*ли, потому что у Изовитовой дети проходят (син і дочка глави Асоціації адвокатів Лідії Ізовітової проходять суддівське кваліфоцінювання – УП), бл*, нах*, на съезде рассмотреть вопрос. Иски у нас. По этой логике Денисова идет отлично.

Про що йдеться. Однією з членів ВККС, під яких копали яму, була Тетяна Весельська. Вона у 2014 році отримала місце за квотою уповноваженого з прав людини. Тож, судячи з "плівок" Вовка, він взявся домовлятись з Людмилою Денісовою.

"Денисова нас услышала", – задоволено доповідав Вовк. І у квітні цього року, ЗМІ дізнаються, що омбудсмен замінила Весельську нібито через той самий "сплив терміну". Замість неї у комісію призначили колишнього суддю Миколу Сіроша.

Але почула Денісова, ймовірно, не задарма. Окружний суд теж мав що запропонувати уповноваженій в обмін на "свою людину".

У розмовах з Сірошем, якого Окружний суд вирішив "відрядити" у ВККС, Вовк заспокоював: "Яйца этой уполномоченной у нас".

13 березня 2019 року

Павло Вовк та екс-суддя Микола Сірош обговорюють конкурс, в якому Сірош має взяти участь (хоча з розмови може здаватись, що він конкурс організовує). Сірош: Кстати, а какой там конкурс у Денисовой? Это что билеты какие-то будут, не билеты? Вовк: Я не знаю, как оно проходит. Но, по идее, ее конкурсная комиссия, абсолютно должно быть... Сірош: Никакой прессы? Вовк: Ну по идее, да. По идее вам надо сделать так, чтобы Сергей Иванович или министр дернули Денисову, познакомили нас. Сірош: Я уже думал, да. Вовк: И с ней уже согласовать, как вот это все, со всех сторон. Сірош: Она ж упиралась, не хотела. Вовк: Я знаю, она сс*кло, но у нее проблема другая. Сірош: Три проблемы. Вовк: Проблема, что выборы – раз. Сірош: Нет, три дела (кримінальні справи НАБУ – УП). Три дела было. Вовк: Правильно. А три дела по решениям НАЗК? А НАЗК она обжалует у меня. И хочет, чтоб мы ей помогли, отменили все эти решения. Это первая проблема. Причем она тупо, бл*дь, 3 месяца ничего не делала, думала, что оно само собой решится.

У 2018 році Нацагентство з питань запобігання корупції перевіряло декларації Денісової і знайшло там нестиковки. Через це статки омбудсмена взялись розслідувати. Але чиновниця вирішила оскаржувати висновки НАЗК і пішла до суду, точніше – Окружного адмінсуду.

Скарги Денісової лежали у відомстві Вовка ще з кінця 2018 року. У червні 2019, за два місяці після призначення Сіроша у ВККС, суд підписує рішення – позов уповноваженої повністю задовольнити і скасувати висновки НАЗК.

"Президент сказал, что поддержит, но надо контролировать".

Як Вовк домовився про ще одну "свою людину"

25 лютого 2019 року

Павло Вовк телефоном заспокоює очільника Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, що вже подбав про його майбутнє. Вовк: Зеновий Васильевич, смотрите, я еще в пятницу с Грановским (близький до Петра Порошенка нардеп Олександр Грановський – УП) говорил, просил его переговорить с вышестоящим товарищем нашим, самым главным. И объяснить, что не то время, когда надо, скажем так, конфликтовать в таком вопросе, как голова ДСА. Он сказал, что он вас знает, вы где-то с ним встречались, за вас Князевич (нардеп від БПП Руслан Князевич – УП) просил там и так далее. Он с ним поговорил. Сегодня у него было еще раз общение с президентом (Петром Порошенком – УП). И президент сказал, что поддержит, что никаких изменений сейчас резких не должно быть. Не должно быть конфликта на ровном месте.

Про що йдеться. За версією слідства, від Державної судової адміністрації потрібним Вовку кандидатом був юрист Сергій Остапець, який 8 років працював у комітеті Верховної Ради з питань правосуддя. Призначивши Остапця, Зеновій Холоднюк нібито зберіг собі посаду.

Як свідчать записи, долею Холоднюка опікувався Вовк і спромігся отримати підтримку керівництва держави. Хоча голова Окружного адмінсуду все ж радив бути насторожі.

Вовк: Зеновий Васильевич, смотрите, я еще в пятницу с Грановским говорил, просил его переговорить с вышестоящим товарищем нашим, самым главным... Скріншот відео "Радіо Свобода"

З тієї ж розмови Вовка і Холоднюка: Вовк: Но думаю, что вам надо каким-то образом все-таки в ВРП (Вища рада правосуддя – УП) этот вопрос контролировать и понимать, есть ли обратная связь и, скажем так, результат этой деятельности, или нет. Если вдруг в порядок денный все равно кто-то будет включаться, тогда будем реагировать.

У березні Окружний адмінсуд, ймовірно, "відреагував" – він зупинив рішення конкурсної комісії, за яким Холоднюк мав поступитись переможцю конкурса на посаду глави Судової адміністрації.

"Пока не будет следующего президента, даже не подходи".

Як Вовк заручався підтримкою старої влади і готувався до нової

26 березня 2019 року

Павло Вовк "виховує" суддю Андрія Федорчука, який занадто швидко розглянув позов до ВККС і ухвалив "непотрібне" Вовку рішення. Вовк: У нас паритетная ситуация сейчас. Они нас боятся и нас не трогают. Понимаешь? И все ждут выборов… Ну поверь, у них такой страх животный был, у ВККС, от этих исков, что они сидели и близко не смотрели на нас. Я сказал, пока не будет следующего президента, даже не подходи. Понимаешь? Для того, чтобы нас никто не вы*бал. Ну у меня же своя технология.

Про що йдеться. На записах так чи інакше кілька разів з'являється президент. При цьому не завжди йдеться про конкретного главу держави – зазвичай судді кажуть про майбутні післявиборчі зміни.

У лютому Вовк запевняв голову Судової адміністрації, що заступився за нього перед оточенням Петра Порошенка.

Однак голова ОАСК згадував і про вибори, мовляв, 31 березня (після президентських) "ситуація зміниться", і треба дочекатись нової влади – вона "буде все перезавантажувати по-іншому".

Уже в червні Вовк вигадував пояснення для одеського рішення, яке блокувало роботу комісії:

"У многих там судей есть проблемы с этой комиссией. Зачем им страдать от этой комиссии, если потом все будет по-другому? Просто надо заморозить ситуацию, этот документ морозит ситуацию, ну и чем плохо? Дает возможность всем расслабиться, дождаться, когда новая власть сделает свою новую стратегию перезагрузки".

Схема НАБУ, що розкриває вплив Окружного суду на Вищу кваліфікаційну комісію

"Если это против ВККС, то значит, по закону".

Ківалов, який програв Раду, але не суди

28 травня 2019 року

Павло Вовк у телефонній розмові з нардепом Сергієм Ківаловим просить його підтримати одеського суддю, який підписав "обеспечку". Вовк: Просто мы там сделали одно интересное решение сегодня… Вот если вдруг ваше мнение, там одесситы будут спрашивать, ну вы поддержите…. Против ВККС сделали решение. И всех сразу волнует мнение Сергея Васильевича (Кивалова – УП). Я сказал: "Если вы Сергея Васильевича сами наберете, если это против ВККС, то значит, по закону. А если по закону – он всегда поддержит".

Екс-"регіонал" Ківалов відомий тісними зв'язками з судовою системою. У різні роки він очолював Вищу раду юстиції (тепер реорганізована у Вищу раду правосуддя), парламентський комітет з питань правосуддя, займався судовою реформою Януковича.

На записах з Окружного адмінсуду Ківалова згадують кілька разів. А один із телефонних дзвінків – нібито пряма розмова нардепа з Вовком.

До речі, на суддівських "плівках" жодного разу не згадується, хто домовлявся чи контактував з одеським позивачем Петросянцем. У мережі про цього чоловіка майже нічого не знайти. Щоправда, впадає в око його освіта – у соцмережах Петросянц називався випускником Одеської юридичної академії, у народі – "академії Ківалова".

Крім того, Сергій Остапець, призначений у ВККС на прохання Вовка, певний час працював у комітеті Верховної Ради з питань правосуддя, яким довгі роки керував нардеп Сергій Ківалов. Та й сам Вовк у середині 2000-х був помічником одіозного нардепа.

"Цікаве" одеське рішення, яке потребувало підтримки Ківалова, нещодавно все ж скасували. В апеляції вдалось довести, що суддя не мав юрисдикції підписувати заборону, і що вона фактично блокувала роботу більше половини складу ВККС.

Крім самого Ківалова, фігуранти кілька разів спілкувались з його помічницею. Зокрема, про сприяння у конкурсних процедурах до ВККС.

Ківалов протягом 7 скликань обирався до Верховної Ради. Цьогоріч він вперше за 21 рік програв і не виборов мандат на рідному окрузі в Одесі. Хоча очевидно, що "думка Сергія Васильовича" цікавила всіх поза його офіційними посадами і повноваженнями.

"Паша пошел согласовывать с ДБР. Паша с Аваковым согласовал".

Ще один спосіб позбутись екзаменів, і до чого тут силовики

28 травня 2019 року

Павло Вовк вчить суддю Євгенія Аблова хизуватись політичними зв'язками. Вовк: Скажешь, Паша (Павло Вовк – УП) пошел согласовывать с руководством ДБР. Он общается и дружит с первым замом и замом (заступники директора ДБР Ольга Варченко та Олександр Буряк – УП)… Комиссию контролируют работники Авакова. Паша с Аваковым согласовал.

Про що йдеться. Кілька суддівських розмов свідчать про досить тісні відносини Вовка з окремими силовиками. Зокрема, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та керівництвом Державного бюро розслідувань.

Слідство стверджує, що ДБР залучили до тиску на комісію суддів. Але свої зв'язки Вовк використовував і для вирішення інших проблем.

Його колега, сумнозвісний суддя Аблов, теж хотів працювати у Держбюро розслідувань і подався на директора територіального управління у Миколаєві. Конкурс він програв, але вирішив за цей програш судитись.

Аблов поскаржився у Київський окружний адміністративний суд. І саме тоді Вовк проводив підлеглому "майстер-клас", як тиснути на суддю дружбою з силовиками. Крім того, "шеф" пропонував погрожувати голові Київського окружного адмінсуду кримінальною справою, якщо той не допоможе Аблову. Рішення на користь підлеглого Вовк навіть узгоджував з ДБР.

Цікавим у цьому фрагменті є і речення про Авакова. На "плівках" лише один раз прямо називають його ім'я. І саме в контексті ДБР: за словами Вовка, конкурсна комісія відомства підконтрольна оточенню міністра.

Що ж до тиску на Кваліфкомісію суддів, тут ДБР відповідало за кримінальну справу стосовно екзаменаторів. Її відкрили за тим самим приводом: призначені у 2014 році члени комісії продовжували обіймати посади начебто незаконно. За версією слідства, кримінальне переслідування було частиною плану Вовка.

Оприлюднені записи можуть свідчити, що Вовк тримав на контролі слідство. Він просив суддю скласти план допиту для ДБР і прямо говорив, що слідчим треба бути жорсткішими:

"Треба, шоб Льоша дал команду следаку: Бутенко вызвать на допрос (члена ВККС Володимира Бутенка – УП) и допрашивать так жестко, чтоб тот понял, что ему підозра буде".

"Добре сміється той, хто сміється останнім".

Що кажуть про плівки в ОАСК

Коли в ЗМІ почали писати про обшуки в Окружному адмінсуді, там їх майже одразу підтвердили. Але на оприлюднення записів реагувати не поспішали. На питання УП, чи автентичні "плівки", у суді не відповідали.

Вже наступного дня Павло Вовк назвав опубліковані розмови "смішними балакучками". Він закликав не довіряти жодному слову, бо "все брехня від початку і до кінця". Згадав суддя і крилатий вислів нардепа Михайла Добкіна – "текст по-деб*льному написаний". Мовляв, "сценарій" його розмов із суддями написаний так само і звучить смішно.

Нижче, у тому ж пості Вовк трохи змінює тактику. Він так і не визнає автентичність записів, каже, що "голоси схожі", але файли, на його думку, змонтовані зі слів, сказаних в різних ситуаціях і в різний час:

"Фрази вирізані з контексту, набрані в різні дні, з різних приводів, навіть у різних місцях. Це ж чутно по різному шуму на тлі, адже дуже грубо, непрофесійно зроблений монтаж. Мабуть, особливо не морочилися, на швидку руку склепали. Тут жодної експертизи не потрібно".

Скандал навколо свого суду Вовк назвав помстою та агонією з боку влади, що програла. Він подякув за слова підтримки, а ворогам нагадав: "Хто добре сміється? Той, хто сміється останнім".

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Серед ймовірних фігурантів розмов на їхню публікацію відреагував лише сам Окружний суд. Хоча зібрані на "плівках" імена і посади виходять далеко за межі одного суду, а обговорювані справи вирішувались не лише в нарадчих кімнатах.

Якщо записи справжні, вони підтверджують не лише тісний зв'язок, а й взаємозалежність скандального суду і різних органів влади. А ще – спритність служителів Феміди, які добре відчувають зміни на Банковій і терпляче виглядають того, хто сміятиметься останнім.