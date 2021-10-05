Пік захворюваності ковідом очікується в кінці жовтня – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує, що захворюваність Covid-19 серед українців досягне піку в кінці жовтня – на початку листопада.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Данілова журналістам в Офісі президента у вівторок

Пряма мова: "Система охорони здоров'я підготувалася так, що ми маємо 80 тисяч ліжко-місць, підготовлених для лікування наших громадян. За нашими прогнозами, пік захворюваності ми очікуємо на кінець цього місяця - початок наступного. Ми вважаємо, що загальна кількість хворих, які до того моменту перебуватимуть на цих ліжках, буде на рівні 50-55 тисяч. Це досить велике навантаження".

Деталі: За словами секретаря РНБО, наразі Україна знаходиться в середині епідемії.

Данілов також закликав журналістів до спільної з РНБО роботи з інформування населення.

Нагадаємо: 8 областей України вже знаходяться у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки через COVID-19.

Крім того, уже днями у "червоній" зоні буде Львів.