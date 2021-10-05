Мінцифри планує додати в "Дію" нові ковід-документи

Міністерство цифрової трансформації планує запровадити у мобільному застосунку "Дія" ще два види електронних документів щодо COVID-19 – сертифікат про результати ПЛР-тестування та сертифікат про те, що громадянин перехворів і одужав від коронавірусу.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву першого заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба на брифінгу у вівторок

Пряма мова: "Наразі спільно з МОЗ ми вже поступово тестуємо цифрові ковід-сертифікати для ПЛР-тестування, тобто такий сертифікат також з'явиться у "Дії". І також фактично розпочинаємо тестування ковід-сертифікатів для тих, хто перехворів і одужав від коронавірусу, і такі сертифікати також з'являться у "Дії".

Деталі: Заступник очільника Мінцифри виключив можливість масового внесення неправдивих відомостей про вакцинацію від коронавірусу до відповідних електронних баз даних.

Також він сказав, що нині дуже багато країн ЄС використовують ці ковід-сертифікати не лише при перетині кордону, а також усередині країн - при відвідуванні музеїв і навіть кафе і ресторанів.

"І цілком імовірно, що в нашому найближчому майбутньому також будуть запроваджені подібні правила, і до цього потрібно бути готовими", - зазначив заступник міністра.

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