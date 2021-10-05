Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мінцифри планує додати в "Дію" нові ковід-документи

Вівторок, 5 жовтня 2021, 14:29
Мінцифри планує додати в Дію нові ковід-документи
Фото з Facebook-сторінки додатку «Дія»

Міністерство цифрової трансформації планує запровадити у мобільному застосунку "Дія" ще два види електронних документів щодо COVID-19 – сертифікат про результати ПЛР-тестування та сертифікат про те, що громадянин перехворів і одужав від коронавірусу.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву першого заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба на брифінгу у вівторок

Пряма мова: "Наразі спільно з МОЗ ми вже поступово тестуємо цифрові ковід-сертифікати для ПЛР-тестування, тобто такий сертифікат також з'явиться у "Дії". І також фактично розпочинаємо тестування ковід-сертифікатів для тих, хто перехворів і одужав від коронавірусу, і такі сертифікати також з'являться у "Дії".

Деталі: Заступник очільника Мінцифри виключив можливість масового внесення неправдивих відомостей про вакцинацію від коронавірусу до відповідних електронних баз даних.

Також він сказав, що нині дуже багато країн ЄС використовують ці ковід-сертифікати не лише при перетині кордону, а також усередині країн - при відвідуванні музеїв і навіть кафе і ресторанів.

"І цілком імовірно, що в нашому найближчому майбутньому також будуть запроваджені подібні правила, і до цього потрібно бути готовими", - зазначив заступник міністра.

Передісторія:

  • Наприкінці червня Мінцифри повідомило про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія" з 1 липня (для iOS).
  • У серпні цього року міністерство запустило тестування ковід-сертифікатів у "Дії" для пристроїв на Android.

Теми: ДіякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Дія
Українці отримали понад 200 тисяч витягів про несудимість через сервіс "Дії"
Ajax Systems, MacPaw та інші: резиденти Дія.City створили об'єднання для взаємодії з держорганами
У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання
Останні новини
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
Усі новини...
Реклама: