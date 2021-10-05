"Слуги" і "Довіра" вимагають погоджувальну раду, Разумков не поспішає

Фракція "Слуга народу" і група "Довіра" ініціюють проведення у вівторок погоджувальної ради для складання порядку денного роботи парламенту на 5-8 жовтня.

Джерело: співрозмовники Української правди у Верховній Раді

Деталі: Відповідне звернення депутати направили спікеру парламента Дмитру Разумкову.

Водночас джерело з числа "слуг", наближене до Разумкова, повідомило УП, що поспішати тут не можна.

Пряма мова: "У регламенті не передбачені часові рамки, коли має скликатися ця погоджувальна рада. Тим паче, треба зрозуміти предмет для обговорення. Якщо це зміни до порядку денного, то треба знову зібрати пропозиції від усіх комітетів, як це передбачено, за три дні до погоджувальної ради. І тоді можна зібратися і обговорити".

Передісторія: У вівторок Верховна Рада відсторонила від ведення засідань голову парламенту Дмитра Разумкова і планує у четвер 7 жовтня взагалі відправити його у відставку.