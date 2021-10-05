Нардепи відсторонили Разумкова від ведення засідань Ради

Народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Перший віце-спікер Руслан Стефанчук поставив на голосування пропозицію фракції "Слуга народу", груп "Довіра" та "За майбутнє" про відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні.

Цю пропозицію підтримали 240 депутатів, із них 200 – з президентської партії.

Відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань ініціювали після наради керівників фракцій у спікера.

Нардеп Олександр Корнієнко аргументував цю ініціативу "грубим порушенням регламенту" з боку Разумкова у зв’язку з відмовою спікера вносити пропозиції "Слуги народу" у порядок денний на цей тиждень у понеділок.

Сам Разумков пов’язав цей крок із наміром відправити його у відставку.

"Якщо є бажання змінити голову Верховної Ради, я сказав: затримувати цей процес не буду. Одразу (як) надійшли листи, ми їх видали. Вчора отримали заяву від Давида Георгійовича (Арахамії) про запуск процедури – одразу вона була згідно з регламентом запущена. Але я думаю, що не всіх це влаштовує: треба швидко та гарно", – заявив він.

"Добре, ви можете робити все, що вам заманеться, в цій залі. Але для мене посада не важить нічого – це інструмент. Я і без посади зможу реалізовувати все те, що ми обіцяли в 2019 році. І впевнений, що в цьому залі вистачить людей, які будуть це робити в подальшому", – додав Разумков.

Він парирував, що знає статті регламенту парламенту, але колеги не хочуть "іти по закону".

Разумков передав головування Стефанчуку.

Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" заявила, що відбуваються "похорон демократії" та "руйнація парламентаризму", а країну повертають у часи Віктора Януковича.

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