Нардепи відсторонили Разумкова від ведення засідань Ради
Народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.
Джерело: засідання парламенту
Деталі: Перший віце-спікер Руслан Стефанчук поставив на голосування пропозицію фракції "Слуга народу", груп "Довіра" та "За майбутнє" про відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні.
Цю пропозицію підтримали 240 депутатів, із них 200 – з президентської партії.
Відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань ініціювали після наради керівників фракцій у спікера.
Нардеп Олександр Корнієнко аргументував цю ініціативу "грубим порушенням регламенту" з боку Разумкова у зв’язку з відмовою спікера вносити пропозиції "Слуги народу" у порядок денний на цей тиждень у понеділок.
Сам Разумков пов’язав цей крок із наміром відправити його у відставку.
"Якщо є бажання змінити голову Верховної Ради, я сказав: затримувати цей процес не буду. Одразу (як) надійшли листи, ми їх видали. Вчора отримали заяву від Давида Георгійовича (Арахамії) про запуск процедури – одразу вона була згідно з регламентом запущена. Але я думаю, що не всіх це влаштовує: треба швидко та гарно", – заявив він.
"Добре, ви можете робити все, що вам заманеться, в цій залі. Але для мене посада не важить нічого – це інструмент. Я і без посади зможу реалізовувати все те, що ми обіцяли в 2019 році. І впевнений, що в цьому залі вистачить людей, які будуть це робити в подальшому", – додав Разумков.
Він парирував, що знає статті регламенту парламенту, але колеги не хочуть "іти по закону".
Разумков передав головування Стефанчуку.
Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" заявила, що відбуваються "похорон демократії" та "руйнація парламентаризму", а країну повертають у часи Віктора Януковича.
Передісторія:
- 30 вересня фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Голова фракції Давид Арахамія пояснив такий крок "регламентною війною", розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.
- 2 жовтня нардепи "Слуги народу" на "виїзному засіданні" у Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова й домовилися вже 4 жовтня почати процедуру відкликання чинного спікера.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом і викликав багато питань у фракції "Слуга народу". Попри те, що спікер повинен зберігати нейтралітет, президент дорікнув йому за те, що той перестав бути членом його команди.
- Зеленський також сказав, що у Разумкова "інші політичні погляди", ніж у 73% українських виборців, тому він не повинен обіймати посаду.
- Основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають першого віце-спікера Руслана Стефанчука.