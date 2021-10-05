Рада визначилась, коли звільнятиме Разумкова

Верховна Рада підтримала пропозицію голосувати за відставку свого голови Дмитра Разумкова у четвер 7 жовтня.

Джерело: засідання Ради у вівторок, пресслужба ВР

Деталі: За відповідну дату проголосували 246 депутатів.

7 жовтня парламент розгляне питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.

Як пізніше на брифінгу повідомив Разумков, засідання щодо його відставки вестиме або перший заступник Руслан Стефанчук, або нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев, оскільки він не підписувався під поданням на звільнення спікера.

Він додав, що не буде опиратися процедурі відставки, адже для нього "закон є закон". Але при цьому зазначив, що хоча закон є, депутати виконують його так, як їм хочеться.

Що було раніше: У вівторок народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.

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