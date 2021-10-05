Нардепка, яку погрожують вигнати зі "слуг": Дешева технологія

Керівництво "Слуги народу" заявило про можливе виключення з лав народної депутатки Людмили Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про деолігархізацію. Вона це назвала дешевою комунікаційною технологією для відволікання уваги.

Джерело: Корнієнко під час брифінгу в парламенті, Буймістер в коментарі "Суспільному"

Пряма мова Корнієнка: "Зараз на порядку денному одна є кандидатура (на виключення з фракції – ред.). Це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, точніше, голосувала червоною. Ця червона кнопка є червоною лінією для нас.

Це Людмила Буймістер, мажоритарниця по Києву. Але я думаю, що це питання потрібно ставити на порядок денний".

Деталі: На це Буймістер заявила, що не надає особливого значення заяві.

Нардепка розповіла, що під час нещодавньої розмови, яка відбулася у жовтня на засіданні фракції у Трускавці, президент Володимир Зеленський не підіймав питання про її виключення з фракції.

За словами депутатки, вона готова пояснити президенту Володимиру Зеленському своє рішення на голосуванні щодо законопроєкту про олігархів.

Пряма мова Буймістер: "До заяви Корнієнка ставлюся як до досить стандартної дешевої комунікаційної технології для відволікання уваги від інших новин, які заполонили медіапростір в останню добу".

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