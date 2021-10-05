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Нардепка, яку погрожують вигнати зі "слуг": Дешева технологія

Вівторок, 5 жовтня 2021, 23:48
Нардепка, яку погрожують вигнати зі слуг: Дешева технологія
фото: Буймістер у Facebook

Керівництво "Слуги народу" заявило про можливе виключення з лав народної депутатки Людмили Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про деолігархізацію.  Вона це назвала дешевою комунікаційною технологією для відволікання уваги.

Джерело: Корнієнко під час брифінгу в парламенті, Буймістер в коментарі "Суспільному"

Пряма мова Корнієнка: "Зараз на порядку денному одна є кандидатура (на виключення з фракції – ред.). Це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, точніше, голосувала червоною. Ця червона кнопка є червоною лінією для нас.

Це Людмила Буймістер, мажоритарниця по Києву. Але я думаю, що це питання потрібно ставити на порядок денний".

Деталі: На це Буймістер заявила, що не надає особливого значення заяві.

Нардепка розповіла, що під час нещодавньої розмови, яка відбулася у жовтня на засіданні фракції у Трускавці, президент Володимир Зеленський не підіймав питання про її виключення з фракції.

За словами депутатки, вона готова пояснити президенту Володимиру Зеленському своє рішення на голосуванні щодо законопроєкту про олігархів.

Пряма мова Буймістер: "До заяви Корнієнка ставлюся як до досить стандартної дешевої комунікаційної технології для відволікання уваги від інших новин, які заполонили медіапростір в останню добу".

Нагадаємо:

  • Буймістер у Трускавці нагородили премією "Червона кнопка року" – за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.
  • 23 вересня Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.
  • Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія теж виступав за виключення з фракції Буймістер.

Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна Рада
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