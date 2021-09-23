Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фракція "слуг" подумає, чи виключати депутатку, яка не підтримала закон про олігархів

Четвер, 23 вересня 2021, 15:13
Фракція слуг подумає, чи виключати депутатку, яка не підтримала закон про олігархів
Людмила Буймістер, фото з відкритих джерел

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає за виключення з його фракції депутатки Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.

Пряма мова: "Багато моїх депутатів зараз підходять і кажуть, що пані Буймістер треба виключати з фракції за таку "червону позицію". Я знаю, що пані Буймістер не проти того, щоб її виключали. Ми будемо вирішувати :чи ми будемо її мучити – і нехай вона залишається у фракції, чи… Я думаю, що треба з нею спілкуватися".

Деталі: Арахамія наголосив, що Людмила Буймістер не проти виключення, а фракція ще подивиться. 

"Я вважаю, що з точки зору партійної дисципліни треба включати. Але це буде вирішувати 70% фракції на засіданні. Можливо, зробимо це в Трускавці", – сказав Арахамія.  

Він також вважає, що якби спікер Дмитро Разумков був на засіданні парламенту 23 вересня і не підтримав би антиолігархічний законопроєкт №5599 у другому читанні, це б стало точкою неповернення в його стосунках із фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який вважав деолігархічний пакет законів неготовим до розгляду, перебуває на самоізоляції через COVID-19. 

Президент Володимир Зеленський планує до 2 жовтня провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці.

Разумкова на цю зустріч поки не запросили.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна Радаолігархизаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: