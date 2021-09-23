Фракція "слуг" подумає, чи виключати депутатку, яка не підтримала закон про олігархів

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає за виключення з його фракції депутатки Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.

Пряма мова: "Багато моїх депутатів зараз підходять і кажуть, що пані Буймістер треба виключати з фракції за таку "червону позицію". Я знаю, що пані Буймістер не проти того, щоб її виключали. Ми будемо вирішувати :чи ми будемо її мучити – і нехай вона залишається у фракції, чи… Я думаю, що треба з нею спілкуватися".

Деталі: Арахамія наголосив, що Людмила Буймістер не проти виключення, а фракція ще подивиться.

"Я вважаю, що з точки зору партійної дисципліни треба включати. Але це буде вирішувати 70% фракції на засіданні. Можливо, зробимо це в Трускавці", – сказав Арахамія.

Він також вважає, що якби спікер Дмитро Разумков був на засіданні парламенту 23 вересня і не підтримав би антиолігархічний законопроєкт №5599 у другому читанні, це б стало точкою неповернення в його стосунках із фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який вважав деолігархічний пакет законів неготовим до розгляду, перебуває на самоізоляції через COVID-19.

Президент Володимир Зеленський планує до 2 жовтня провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці.

Разумкова на цю зустріч поки не запросили.