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Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, поранено бійця

Середа, 6 жовтня 2021, 07:20
Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, поранено бійця

5 жовтня на Донбасі було 6 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу український військовий був поранений.

Джерело: штаб ООС

Деталі:  Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Двічі окупанти порушили "тишу", застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в районі Трьохізбенки ворожі збройні формування стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новотошківського окупанти двічі стріляли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети,  стрілецьку зброю.

Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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