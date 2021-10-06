Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, поранено бійця

5 жовтня на Донбасі було 6 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу український військовий був поранений.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Двічі окупанти порушили "тишу", застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в районі Трьохізбенки ворожі збройні формування стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новотошківського окупанти двічі стріляли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю.

Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.