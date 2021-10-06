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В Україні за добу 12 662 хворих на Covid і 320 смертей 

Середа, 6 жовтня 2021, 08:18
В Україні за добу 12 662 хворих на Covid і 320 смертей 
Динаміка епідемії covid в Україні, дашборд УП

За добу 5 жовтня в Україні зафіксували 12 662 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 320 смертей від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 745 осіб, одужали 4 630 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше випадків захворювання зареєстрували в цей вівторок у Харківській (1 163), Одеській (1 076) і Дніпропетровській (964) областях, у м. Київ (792) та  Запорізькій області (783).

Серед 12 662 нових хворих 1 186 дітей і 271 медпрацівник.

За добу протестовано: методом ПЛР – 54 386 осіб, методом ІФА – 11 665 осіб, експрес-тестами – 69 508 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 482 518 осіб, з них одужали 2 273 382 особи, померли 57 526 хворих. 

Нагадаємо: За добу 4 вересня у світі виявили 410 268 хворих на Covid-19. Україна з 9 846 випадками була на 10 місці у світі і 4-ю в Європі.

7 469 людей померли у світі за попередню добу. Україна була за цим показником (317 померлих) на 4 місці у світі і на 2-му в Європі.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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