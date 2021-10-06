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Посол Британії стурбована нападом на журналістів "Радіо Свобода"

Середа, 6 жовтня 2021, 09:28

Посол Великої Британії в Україні висловила стурбованість у зв’язку з нападом на знімальну групу "Радіо Свобода" представників державного Укрексімбанку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Стурбована повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів Радіо Свобода з боку представників державного Укрексімбанку.  Будь-які напади на медіа неприпустимі. Рада чути, що поліція розпочала розслідування" – написала Сіммонс у своєму Twitter.

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Теми: нападЗМІБританіяВелика Британія


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