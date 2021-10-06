Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Британії стурбована нападом на журналістів "Радіо Свобода"

Середа, 6 жовтня 2021, 09:28
Посол Британії стурбована нападом на журналістів Радіо Свобода

Посол Великої Британії в Україні висловила стурбованість у зв’язку з нападом на знімальну групу "Радіо Свобода" представників державного Укрексімбанку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Стурбована повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів Радіо Свобода з боку представників державного Укрексімбанку.  Будь-які напади на медіа неприпустимі. Рада чути, що поліція розпочала розслідування" – написала Сіммонс у своєму Twitter.

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

"Українська правда" у Threads

Теми: нападЗМІВелика БританіяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
напад
Жодна країна не надала Україні розвідданих про наступ росіян – Зеленський
Росіяни планували захопити Україну за 10 днів, але не вийшло через надмірну секретність – RUSI
Напад на чоловіка Пелосі вплине на її політичну кар’єру – CNN
Останні новини
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
Усі новини...
Реклама: