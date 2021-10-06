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Арахамія прокоментував офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз у дружини є

Середа, 6 жовтня 2021, 11:12
Фото з Facebook Арахамії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить нічого погано в офшорах, бо у нього самого було багато офшорних компаній, а нині така є у його дружини.

Джерело: Арахамія на брифінгу 6 жовтня, коментуючи розслідування "Слідства. Інфо" про офшори, пов’язані з президентом Володимиром Зеленським

Пряма мова Арахамії: "Я ще не передивився, чесно кажучи. Ну, там же історія, якій 9 років тому, коли це було у бізнесі. Я не бачу, чесно кажучи… Офшори – це дві речі… У мене, до речі, багато було офшорів. Я це відкрито в декларації навіть маю. Зараз на дружині один офшор з Сейшелів. Це нормальний процес".

Деталі: Арахамія вважає, що в офшорах є негативна і позитивна сторони. Позитивна сторона офшорів, за його словами, – це їх міжнародна юрисдикція. Арахамія зазначив, що у майже всі "топ-100 мільярдерів світу" мають офшорні фірми, на яких зберігається якесь майно, яке може бути захищене "завдяки британському праву, наприклад".

А негативна сторона офшорів – це "потенційно якісь маніпуляції з податками, з чим треба боротися".

Арахамія підкреслив, що "Слуга народу" прийняла "антиофшорний" законопроєкт №1210, який запрацює 1 січня. Його суть в тому, що людям не треба буде позбуватися чи приховувати офшори, а можна буде офіційно показати ці компанії і сплатити податки в Україні.

Таким чином, за словами голови фракції "СН", зникне негативна сторона офшорів, залишиться лише позитивна.  

Передісторія:

  • Pandora Papers – глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу. У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків. 
  • У розслідуванні "Слідство Info" йшлося про те, що ці документи частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського на офшорні фірми президента Володимира Зеленського та його соратників.
  • В Офісі президента запевнили, що нинішній глава держави Володимир Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснили "особливостями ринку" тих часів. В ОП також звернули увагу, що факти, які наводять журналісти, вже озвучувались Порошенком в ході президентських перегонів 2019 року. 
  • За словами радника президента Михайла Подоляка, спроби пристебнути історію "Кварталу" до історії "Приватбанку" не засновані на фактах і є чистою конспірологією.

Ірина Балачук, УП
Теми: АрахаміяофшориЗеленський


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