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У Києві стрибок хворих на Covid – найбільше за добу з квітня

Середа, 6 жовтня 2021, 11:48
У Києві стрибок хворих на Covid – найбільше за добу з квітня
Фото КМДА

За добу 5 жовтня у столиці зареєстрували 792 нових випадки коронавірусу – це найбільша кількість хворих за добу з 29 квітня, коли було 868 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "792 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 11 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 424 жінки віком від 18 до 95 років, 267 чоловіків віком від 18 до 85 років, 50 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 1 до 17 років.

76 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 235 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (138), Деснянському (115) та в Дарницькому (113) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 237 337 підтверджених випадків коронавірусу, 5 474 хворих померли, подолали вірус 221 870 мешканців столиці, з них 211 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • За добу 30 вересня у столиці зафіксували 599 нових випадків коронавірусу – це був новий рекорд за кількістю хворих за добу з початку червня, 13 людей померли.
  • 1 жовтня у Києві виявили 34 випадки коронавірусу, водночас різко збільшилася кількість померлих за добу – 22 людини.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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