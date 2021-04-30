У Києві на COVID захворіли 868 осіб, у лікарні поклали майже три сотні хворих

У Києві 29 квітня підтвердили 868 випадків захворювання на коронавірус, 24 людини померли від ускладнень COVID-19, 1 146 городян подолали коронавірус.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: У лікарні забрали 289 осіб: госпіталізували 92 хворих на коронавірус і 197 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (192), Шевченківському (144) та в Солом’янському (126) районах столиці.

Серед нових хворих: 492 жінки віком від 20 до 92 років, 355 чоловіків віком від 18 до 89 років, 11 дівчаток від 6 місяців до 16 років, 10 хлопчиків від 2 до 14 років.

Загалом за час пандемії в Києві виявили 195 498 випадків інфікування коронавірусом SARS CoV 2, із них 4 591 випадок став летальним, а 123 977 завершилися одужанням.

Нагадаємо: 29 квітня Київ був третім за кількістю підтверджених за добу випадків COVID після Харківської та Дніпропетровської областей, проте лідирував за кількістю щеплень проти коронавірусу (8 362).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП