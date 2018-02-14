Другий пішов: Затримали заступника Труханова

В аеропорту "Бориспіль" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Цю інформацію Українській правді підтвердили в НАБУ.

За інформацією УП, він прибув з Ізраїлю.

У державній прикордонній службі також підтвердили цю інформацію.

"Ми діяли за аналогічним планом, як і з Трухановим", - повідомив заступник голови Держприкордонслужби.

Журналіст Наталя Седлецька в свою чергу на своїй сторінці Facebook повідомила, що він прилетів з Тель-Авіва. За її інформацією, прикордонники затримали його для передачі співробітниками НАБУ, які мають вручити Вугельману підозру.

За інформацією УП, до кінця середи можливо повернення і затримання ще одного фігурната справи. Він також переховувався за кордоном.

Раніше в середу в аеропорту "Бориспіль" затримали мера Одеси Геннадія Труханова.

13 лютого джерела УП повідомили, що НАБУ доставило в мерію Одеси повідомлення про підозру меру міста Геннадію Труханову та чотирьом його підлеглим. Пізніше у НАБУ офіційно підтвердили факт повідомлення підозри.

8 лютого одеському міському голові продовжили неоплачувану відпустку до 11 лютого.

У цілому Труханов був відсутній в Одесі понад 1,5 місяці – з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.



Спочатку мер планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін. Із Греції він полетів до швейцарського Давосу, де мав перебувати до 28 січня.



Відсутність Труханова пов'язували із активізацією роботи НАБУ у "справі Краяна".

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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