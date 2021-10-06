Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

УЄФА презентувала мапу з українським Кримом – окупанти обурені

Середа, 6 жовтня 2021, 19:28
скріншот з відео УЄФА

Спілка європейських футбольних асоціацій показала на презентації логотип, на якому зображений Крим українським. Окупаційний "очільник" півострова Сергій Аксьонов назвав це "інструментом брехливої політики".

Джерело: презентація УЄФА, Аксьонов у Facebook

Деталі: УЄФА презентувала новий ролик з логотипом до чемпіонату Європи 2024 року, який проходитиме у Німеччині.

Пряма мова Аксьонова: "На жаль, спорт у черговий раз став інструментом політики, причому політики брехливої. УЄФА, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками і завданнями, пов'язаними з розвитком футболу, йде на поводу в істерик України та антикримських сил, підриваючи тим самим свій власний авторитет".

Довідково: Чемпіонат Європи пройде з 14 червня до 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, які пройдуть відбірковий турнір.

Передісторія:

  • 6 червня Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступала на Євро-2020 з контуром країни з Кримом та написами "Слава Україні!" на спині й "Героям слава!" на комірі.
  • 8 червня Російська футбольна спілка надіслала лист до УЄФА, де поскаржився на "політичне гасло" на формі української збірної.

Українська правда
Теми: футболспортКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась

інфографікаСервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень

Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити – Радуцький

Новини 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, новий голова Ради

СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука

відео, інфографікаМедведчуку оголосили нову підозру: держзрада та сприяння тероризму

Усі новини...
футбол
"Динамо" та "Шахтар" розділили очки у матчі 10 туру Прем'єр-ліги
У неділю через футбол у Києві можуть обмежити роботу кількох станцій метро
У Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол
Останні новини
23:55
ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом кожної людини
23:18
Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась
22:56
Суд у Франції відхилив позов щодо посилення правил доступу до порносайтів
22:32
інфографікаСервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень
22:07
Новини економіки: найвища за 4 роки інфляція, зупинка ТЕЦ
21:52
Генпрокурора Молдови відправили під домашній арешт
21:40
Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити – Радуцький
21:23
Гривня припинила стрімке зміцнення
21:04
Новини 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, новий голова Ради
20:48
Доходи місцевих бюджетів зросли на 20% – Мінфін
Усі новини...