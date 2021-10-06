УЄФА презентувала мапу з українським Кримом – окупанти обурені
Спілка європейських футбольних асоціацій показала на презентації логотип, на якому зображений Крим українським. Окупаційний "очільник" півострова Сергій Аксьонов назвав це "інструментом брехливої політики".
Джерело: презентація УЄФА, Аксьонов у Facebook
Деталі: УЄФА презентувала новий ролик з логотипом до чемпіонату Європи 2024 року, який проходитиме у Німеччині.
United by Football. ⚽️❤️#EURO2024 pic.twitter.com/tx7UTMu7XJ
— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021
Пряма мова Аксьонова: "На жаль, спорт у черговий раз став інструментом політики, причому політики брехливої. УЄФА, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками і завданнями, пов'язаними з розвитком футболу, йде на поводу в істерик України та антикримських сил, підриваючи тим самим свій власний авторитет".
Довідково: Чемпіонат Європи пройде з 14 червня до 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, які пройдуть відбірковий турнір.
Передісторія:
- 6 червня Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступала на Євро-2020 з контуром країни з Кримом та написами "Слава Україні!" на спині й "Героям слава!" на комірі.
- 8 червня Російська футбольна спілка надіслала лист до УЄФА, де поскаржився на "політичне гасло" на формі української збірної.