Спілка європейських футбольних асоціацій показала на презентації логотип, на якому зображений Крим українським. Окупаційний "очільник" півострова Сергій Аксьонов назвав це "інструментом брехливої політики".

Джерело: презентація УЄФА, Аксьонов у Facebook

Деталі: УЄФА презентувала новий ролик з логотипом до чемпіонату Європи 2024 року, який проходитиме у Німеччині.

Пряма мова Аксьонова: "На жаль, спорт у черговий раз став інструментом політики, причому політики брехливої. УЄФА, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками і завданнями, пов'язаними з розвитком футболу, йде на поводу в істерик України та антикримських сил, підриваючи тим самим свій власний авторитет".

Довідково: Чемпіонат Європи пройде з 14 червня до 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, які пройдуть відбірковий турнір.

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