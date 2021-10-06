Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УЄФА презентувала мапу з українським Кримом – окупанти обурені

Середа, 6 жовтня 2021, 19:28
УЄФА презентувала мапу з українським Кримом – окупанти обурені
скріншот з відео УЄФА

Спілка європейських футбольних асоціацій показала на презентації логотип, на якому зображений Крим українським. Окупаційний "очільник" півострова Сергій Аксьонов назвав це "інструментом брехливої політики".

Джерело: презентація УЄФА, Аксьонов у Facebook

Деталі: УЄФА презентувала новий ролик з логотипом до чемпіонату Європи 2024 року, який проходитиме у Німеччині.

Пряма мова Аксьонова: "На жаль, спорт у черговий раз став інструментом політики, причому політики брехливої. УЄФА, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками і завданнями, пов'язаними з розвитком футболу, йде на поводу в істерик України та антикримських сил, підриваючи тим самим свій власний авторитет".

Довідково: Чемпіонат Європи пройде з 14 червня до 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, які пройдуть відбірковий турнір.

Передісторія:

  • 6 червня Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступала на Євро-2020 з контуром країни з Кримом та написами "Слава Україні!" на спині й "Героям слава!" на комірі.
  • 8 червня Російська футбольна спілка надіслала лист до УЄФА, де поскаржився на "політичне гасло" на формі української збірної.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспортКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: