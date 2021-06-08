Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Російський футбольний союз надіслав лист до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи, йдеться про підпис "Слава Україні" Героям слава!", та через український Крим на футболці.

Джерело: Російський футбольний союз, цитує росЗМІ "ТАСС"

Деталі: У футбольному союзі скаржаться, що "Слава Україні!" – це лозунг "українських націоналістів". Їх також не влаштовує, що визнані міжнародною спільнотою кордони України зображені на контурі нашої держави на футболці.

У Російському футбольному союзі впевнені, що це прецедент, який порушує регламент щодо спорту поза політикою.

Що передувало: Головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко зазначив, що реакція Росії на нову форму українців йому не цікава.

Передісторія: