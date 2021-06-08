Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
Російський футбольний союз надіслав лист до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи, йдеться про підпис "Слава Україні" Героям слава!", та через український Крим на футболці.
Джерело: Російський футбольний союз, цитує росЗМІ "ТАСС"
Деталі: У футбольному союзі скаржаться, що "Слава Україні!" – це лозунг "українських націоналістів". Їх також не влаштовує, що визнані міжнародною спільнотою кордони України зображені на контурі нашої держави на футболці.
У Російському футбольному союзі впевнені, що це прецедент, який порушує регламент щодо спорту поза політикою.
Що передувало: Головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко зазначив, що реакція Росії на нову форму українців йому не цікава.
Передісторія:
- Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.
- Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов заявив, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи.
- В УЄФА запевнили, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.
- МЗС України наголосив, що українська держава не дозволить ображати свої національні символи.