Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков підколов Арахамію з Коломойським: на футбол із олігархами не ходжу

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:20
ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Звільнений з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков на питання про зв'язок із олігархами підколов главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, котрого помітили на футбольному матчі у компанії Ігоря Коломойського.

Джерело: Разумков у ВР після звільнення з посади спікера 7 жовтня

Пряма мова: "Я на футбол із представниками великого бізнесу не ходжу. Тут будуть інші колеги вони більш детально зможуть про це розповісти з особистого досвіду. І думаю, не лише про футбол.

Результати голосування ви бачили".

Деталі: 14 вересня на футбольному матчі Ліги чемпіонів "Динамо" – "Бенфіка" у VIP-ложі помітили багатьох можновладців. Серед яких Арахамія та Коломойський. 

Два джерела "Української правди" запевнили, що Арахамія на футболі домовлявся про голоси для відставки Разумкова.

1 жовтня у Трускавці голова фракції "Слуга народу" запевнив, що Коломойський не давав йому вказівки звільнити Разумкова. За словами Арахамії, він просто обмовився із Коломойським кількома словами.

Що було раніше: На засіданні 7 жовтня нардепи звільнили з посади спікера ВР Дмитра Разумкова. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи.

За звільнення Разумкова проголосували 215 "слуг", 20 нардепів "Батьківщини", 18 нардепів партії "Довіра,19 нардепів "За майбутнє" та частина "Голосу" (6 нардепів).

"Проти" голосувала "Євросолідарність"- 27, "ОПЗЖ" - 23, 7 "слуг" та частина позафракційних нардепів (8). 

Альона Мазуренко, УП
Теми: Разумков ДмитроАрахаміяАхметоволігархи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів

відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву

Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу

Україна виграла надважливий матч у Фінляндії

відеоБіля будинку Порошенка у Козині сталися сутички

відеоСенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала

Усі новини...
Разумков Дмитро
У "Батьківщині" пояснили, чому голосували зі "слугами" за відставку Разумкова: не було вибору
Разумков: Наступним може бути Кличко
Разумков: Ми побачили нову коаліцію “слуг” із “Батьківщиною”
Останні новини
03:56
На Конго потонуло імпровізоване судно, півсотні загиблих
03:00
Демонстранти в Римі вийшли проти COVID-паспортів для робітників, хотіли прорватися до офісу прем'єра
01:58
Brexit: Лондон наполягає на необхідності “значних змін” в протоколі щодо Північної Ірландії
00:55
Таліби відмовилися співпрацювати зі США для боротьби з “ІДІЛ”
23:56
фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів
23:29
Футбол: Ярмоленко прокоментував перемогу України над Фінляндією
22:49
відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву
22:29
фотоІлон Маск розповів, коли чекати перші авто Tesla німецького виробництва
21:29
Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу
21:17
Україна виграла надважливий матч у Фінляндії
Усі новини...