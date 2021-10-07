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Разумков підколов Арахамію з Коломойським: на футбол із олігархами не ходжу

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:20
Разумков підколов Арахамію з Коломойським: на футбол із олігархами не ходжу
ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Звільнений з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков на питання про зв'язок із олігархами підколов главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, котрого помітили на футбольному матчі у компанії Ігоря Коломойського.

Джерело: Разумков у ВР після звільнення з посади спікера 7 жовтня

Пряма мова: "Я на футбол із представниками великого бізнесу не ходжу. Тут будуть інші колеги вони більш детально зможуть про це розповісти з особистого досвіду. І думаю, не лише про футбол.

Результати голосування ви бачили".

Деталі: 14 вересня на футбольному матчі Ліги чемпіонів "Динамо" – "Бенфіка" у VIP-ложі помітили багатьох можновладців. Серед яких Арахамія та Коломойський. 

Два джерела "Української правди" запевнили, що Арахамія на футболі домовлявся про голоси для відставки Разумкова.

1 жовтня у Трускавці голова фракції "Слуга народу" запевнив, що Коломойський не давав йому вказівки звільнити Разумкова. За словами Арахамії, він просто обмовився із Коломойським кількома словами.

Що було раніше: На засіданні 7 жовтня нардепи звільнили з посади спікера ВР Дмитра Разумкова. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи.

За звільнення Разумкова проголосували 215 "слуг", 20 нардепів "Батьківщини", 18 нардепів партії "Довіра,19 нардепів "За майбутнє" та частина "Голосу" (6 нардепів).

"Проти" голосувала "Євросолідарність"- 27, "ОПЗЖ" - 23, 7 "слуг" та частина позафракційних нардепів (8). 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроАрахаміяАхметоволігархи
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