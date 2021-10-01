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Арахамія переконує, що питання Разумкова не головне у Трускавці: тому і не кликали

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 16:15
Арахамія переконує, що питання Разумкова не головне у Трускавці: тому і не кликали

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова не головне у Трускавці, тому його і не запросили.

Джерело: Арахамія у Трускавці

Пряма мова: "Ви забагато уваги цьому питанню присвячуєте. Це є друга людина держави де-юре, але ж для нас це просто внутрішньо фракційне питання…

У нас не про Разумкова. У нас вся подорож (у Трускавець – ред.) заздалегідь планувалась. Питання Разумкова взагалі не порушувалося. У нас екватор по роботі Верховної Ради".

Деталі: За словами Арахамії, перший день зборів у Трускавці "слуги" присвятять аналізу роботи Верховної Ради за 2 роки.

При цьому, він заявив, що на засіданні фракції можуть вирішити, збирати чи не збирати підписи за відставку Разумкова.

Голова фракції "Слуга народу" запевнив, що олігарх Ігор Коломойський не давав йому вказівки звільнити Разумкова.

Арахамія додав, що "слуги" не приховують, що причиною конфлікту між головою ВФ і президентською фракцією є питання закону про олігархів.

Також він закликав слідкувати у якому вигляді закон про олігархів потрапить на підпис до президента.

Арахамія про закон про олігархів: "Комітет уже підписав і відправив в юридичне управління… Закон про олігархів вони не хочуть відпускати. Зараз воно в якомусь стані аналізу, а потім воно має вийти у тому вигляді, у якому підписав комітет на підпис голови Верховної Ради.

Наскільки мені зараз відомо, голова ВР не збирається підписувати у тому стані і чекає, що юридичне управління щось суттєво виправить. А з цим уже буде багато, я вважаю, кримінальних процесів пов’язано".

Чому це важливо: Разумков - перший номер виборчого списку президентської партії. Протягом останніх днів розпалюється конфлікт між ним та монобільшістю.

Читайте також: Дмитро Разумков: У відставку я не збираюся

Нагадаємо:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.
  • Разумков заявив, що "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.
  • Арахамія пояснив, що відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" та розходження у думках.

Українська правда

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Теми: АрахаміяВерховна Рада
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