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"Наради" на матчі: Коломойський говорив із Арахамією і чиновниками під футбол

П'ятниця, 17 вересня 2021, 12:50
Наради на матчі: Коломойський говорив із Арахамією і чиновниками під футбол
Фото Дмитра Ларіна, УП

На футбольному матчі Ліги чемпіонів "Динамо" – "Бенфіка", що пройшов у Києві 14 вересня, було багато можновладців і вони вели перемовини просто у VIP-ложі. 

Джерело: джерела "Української правди", а також ZN.ua

Деталі: На цей матч з‘їхалися впливові люди. Їх можна було бачити у VIP-ложі.

Так, бізнесмен Ігор Коломойський, наприклад, спілкувався з керівником фракції "Слуга народу" у парламенті Давидом Арахамією. 

Також були у VIP-ложі екснардеп і президент ФК "Зоря" Євген Гєллєр, керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністрів Олег Немчинов, віце-прем‘єр Олег Уруський, голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов, депутати Микола Тищенко й Андрій Іванчук, перший заступник голови консультативно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Борис Баум, власник мережі АТБ Геннадій Буткевич, футбольні завсідники брати Суркіси, депутат Сергій Льовочкін та інші. 

Два джерела "Української правди" кажуть, що Давид Арахамія на футболі домовлявся про голоси для відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Одне джерело УП повідомило, що міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов мав бесіду з Ігорем Коломойським. ZN.ua повідомляє, що ця закрита бесіда тривала 30 хвилин. 

Ще від одного з тих, хто був у ложі, відомо про розмову Коломойського з Вітренком. 

 
Фото Дмитра Ларіна, УП
 
 

Нагадаємо: 11 вересня Ігор Коломойський був на матчі "Дніпра-1" з "Шахтарем" на НСК "Олімпійський" в рамках Української професійної ліги. Після цього олігарх заявив, що не приймає участі в управлінні "Дніпром-1" і не зацікавлений у поверненні до діяльності у сфері футболу.

Українська правда

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Теми: КоломойськийфутболАрахаміяВітренкоКабінет міністрів
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