Арахамія назвав несподіваним голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що його здивувало голосування "Батьківщини" майже повним складом за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.
Джерело: спілкування Арахамії з журналістами в кулуарах парламенту у четвер, яке транслює у Facebook пресслужба СН
Пряма мова: "Для мене було несподіваним таке голосування, чесно кажучи".
Деталі: Депутат припустив, що "Батьківщина" зробила це з метою у майбутньому побудувати "нормальний політичний діалог" з новим керівництвом Ради. "Бо завжди по вітру грати – це ознака досвідченої політики", - зазначив він.
Арахамія заперечив припущення, що "Слуга народу" і "Батьківщина" можуть утворити коаліцію в парламенті.
"Не те що домовленостей, навіть натяків на розмови такі немає", - наголосив він.
Передісторія: У четвер народні депутати за ініціативою "Слуги народу" проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Відповідне рішення підтримали 284 нардепи, серед яких 20 представників "Батьківщини", яка завжди виступає опонентом партії влади. Усього до фракції "Батьківщина" входить 21 депутат.
У ВО "Батьківщина" заявили, що підтримали відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому що він 2 роки представляв монобільшість і провів закони, проти яких виступала фракція Юлії Тимошенко.
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