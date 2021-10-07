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Арахамія назвав несподіваним голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова

Четвер, 7 жовтня 2021, 15:44
Давид Арахамія, фото з сайту "Слуги народу"

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що його здивувало голосування "Батьківщини" майже повним складом за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Джерело: спілкування Арахамії з журналістами в кулуарах парламенту у четвер, яке транслює у Facebook пресслужба СН

Пряма мова: "Для мене було несподіваним таке голосування, чесно кажучи".

Деталі: Депутат припустив, що "Батьківщина" зробила це з метою у майбутньому побудувати "нормальний політичний діалог" з новим керівництвом Ради. "Бо завжди по вітру грати – це ознака досвідченої політики", - зазначив він.

Арахамія заперечив припущення, що "Слуга народу" і "Батьківщина" можуть утворити коаліцію в парламенті.

"Не те що домовленостей, навіть натяків на розмови такі немає", - наголосив він.

Передісторія: У четвер народні депутати за ініціативою "Слуги народу" проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримали 284 нардепи, серед яких 20 представників "Батьківщини", яка завжди виступає опонентом партії влади. Усього до фракції "Батьківщина" входить 21 депутат.

У ВО "Батьківщина" заявили, що підтримали відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому що він 2 роки представляв монобільшість і провів закони, проти яких виступала фракція Юлії Тимошенко.

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Євген Кізілов, УП
Теми: Разумков ДмитроБатьківщиназвільненняВерховна РадаАрахамія


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