"Батьківщина" відреагувала на слова Разумкова про її коаліцію зі "слугами"

"Батьківщина" назвала брехнею заяву звільненого спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що фракція нібито увійшла в коаліцію зі "Слугою народу".

Джерело: заява партії "Батьківщина", опублікована на її сайті

Дослівно: "Ми не беремо участі ні в інтригах, ні в "нових коаліціях". І Дмитро Разумков, який гучно заявив про нібито нашу участь в новій більшості, прекрасно знає, що це не так. Прикро, що самостійний політичний шлях він починає з такої примітивної неправди".

Деталі: У партії наполягають, що взагалі прагнуть "негайних" дострокових виборів парламенту, бо це - "єдиний розумний вихід із цього глухого кута".

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Передісторія: У четвер народні депутати за ініціативою "Слуги народу" проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Серед них майже вся фракція "Батьківщина", яка завжди виступає опонентом партії влади.

Разумков на це заявив, що таке голосування свідчить про формування коаліції за участю "монобільшості" та депутатів від "Батьківщини".

У ВО "Батьківщина" пояснили, що підтримали відставку Разумкова, тому що він 2 роки представляв монобільшість і провів закони, проти яких виступала фракція Юлії Тимошенко.