Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Батьківщина" відреагувала на слова Разумкова про її коаліцію зі "слугами"

Четвер, 7 жовтня 2021, 17:00
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, фото з сайту партії

"Батьківщина" назвала брехнею заяву звільненого спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що фракція нібито увійшла в коаліцію зі "Слугою народу".

Джерело: заява партії "Батьківщина", опублікована на її сайті

Дослівно: "Ми не беремо участі ні в інтригах, ні в "нових коаліціях". І Дмитро Разумков, який гучно заявив про нібито нашу участь в новій більшості, прекрасно знає, що це не так. Прикро, що самостійний політичний шлях він починає з такої примітивної неправди".

Деталі: У партії наполягають, що взагалі прагнуть "негайних" дострокових виборів парламенту, бо це - "єдиний розумний вихід із цього глухого кута".

Читайте також Без права на чат. Чому посварились Зеленський і Разумков

Передісторія: У четвер народні депутати за ініціативою "Слуги народу" проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Серед них майже вся фракція "Батьківщина", яка завжди виступає опонентом партії влади.

Разумков на це заявив, що таке голосування свідчить про формування коаліції за участю "монобільшості" та депутатів від "Батьківщини".

У ВО "Батьківщина" пояснили, що підтримали відставку Разумкова, тому що він 2 роки представляв монобільшість і провів закони, проти яких виступала фракція Юлії Тимошенко.

Українська правда
Теми: БатьківщинаСлуга народуРазумков Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів

відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву

Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу

Україна виграла надважливий матч у Фінляндії

відеоБіля будинку Порошенка у Козині сталися сутички

відеоСенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала

Усі новини...
Батьківщина
Арахамія назвав несподіваним голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
У "Батьківщині" пояснили, чому голосували зі "слугами" за відставку Разумкова: не було вибору
Разумков: Ми побачили нову коаліцію “слуг” із “Батьківщиною”
Останні новини
07:23
Окупанти шість разів стріляли на Донбасі, минуло без втрат
06:37
Джошуа ініціює матч-реванш з Усиком, бій може бути в березні
05:59
COVID у світі: Найбільше хворих у США, Британії та Росії
05:04
Іран накопичив 120 кг урану, збагаченого до 20% — це вп'ятеро перевищує межу ядерної угоди
03:56
На Конго потонуло імпровізоване судно, півсотні загиблих
03:00
Демонстранти в Римі вийшли проти COVID-паспортів для робітників, хотіли прорватися до офісу прем'єра
01:58
Brexit: Лондон наполягає на необхідності “значних змін” в протоколі щодо Північної Ірландії
00:55
Таліби відмовилися співпрацювати зі США для боротьби з “ІДІЛ”
23:56
фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів
23:29
Футбол: Ярмоленко прокоментував перемогу України над Фінляндією
Усі новини...