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"Слуги" про можливість забрати мандат у Разумкова: Юристи кажуть, є підстави

Четвер, 7 жовтня 2021, 17:55
Дмитро Разумков, фото: Дмитро Ларін / УП

Фракція "Слуга народу" поки не визначилася, чи буде ініціювати складання Дмитром Разумковим мандата народного депутата, але її юристи бачать для цього підстави.

Джерело: заява журналістам в кулуарах парламенту глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, яке передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми ще не знаємо. Юристи кажуть, що є підстави... Подивимося, як Разумков буде працювати...

Він каже, що буде працювати на благо виборців. Коли він ішов до Ради - це виборці "Слуги народу". Якщо він буде працювати на благо виборців "Слуги народу" - це одна справа, якщо навпаки - інша".

Деталі: Арахамія зазначив, що поки це питання на фракції не розглядалося. А взагалі, за його словами, такі рішення приймає з'їзд партії. Найближчий з'їзд запланований на середину листопада. Також потрібно вивчити практику Центральної виборчої комісії в таких питаннях, адже ситуація нестандартна.

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Передісторія: У четвер народні депутати за ініціативою "Слуги народу" проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Разумков заявив, що згідно з законом його не можуть позбавити ще і мандату.

Разумков з травня по листопад 2019 року очолював політичну партію "Слуга народу", першим номером у списку якої був на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав з 29 серпня 2019 року.

Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада


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