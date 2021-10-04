Разумков відповів, чи можуть у нього забрати мандат

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що згідно з законом його не можуть позбавити мандату, але загалом – може бути всяке.

Джерело: Разумков на брифінгу 4 жовтня, відповідаючи на питання, чи можуть у нього забрати мандат після того, як депутати проголосують за його відставку

Пряма мова: "Ну, згідно з законом ні, а так – у нас різне буває".

Деталі: Разумков додав, що голосування за його відставку пройде у "стовідсотковій відповідності" до регламенту ВР.

За словами спікера, якщо буде 226 голосів, то буде новий голова парламенту, а якщо не буде, то він продовжить працювати у звичному режимі.

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