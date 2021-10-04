Разумков відповів, чи можуть у нього забрати мандат
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що згідно з законом його не можуть позбавити мандату, але загалом – може бути всяке.
Джерело: Разумков на брифінгу 4 жовтня, відповідаючи на питання, чи можуть у нього забрати мандат після того, як депутати проголосують за його відставку
Пряма мова: "Ну, згідно з законом ні, а так – у нас різне буває".
Деталі: Разумков додав, що голосування за його відставку пройде у "стовідсотковій відповідності" до регламенту ВР.
За словами спікера, якщо буде 226 голосів, то буде новий голова парламенту, а якщо не буде, то він продовжить працювати у звичному режимі.
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Передісторія:
- Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.
- Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч 4 жовтня, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту, але фракція відмовилася зустрічатися з ним.