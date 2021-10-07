Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українська мова стала офіційною в одному з міст Бразилії

Четвер, 7 жовтня 2021, 18:27
Засідання міськради Прудентополіса, Фото: Світовий Конгрес Українців

Українську мову оголосили офіційною мовою міста Прудентополіс у штаті Парана в Бразилії.

Джерело: BBC News Україна, бразильське видання Nossa Gente та Світовий Конгрес Українців

Деталі: 5 жовтня таке рішення одноголосно ухвалила міська рада Прудентополіса, чимало мешканців якого є нащадками українських іммігрантів з Галичини.

Проєкт рішення вніс на голосування депутат Маурісіо Босак, а обґрунтування підготував лідер Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації, адвокат Віторіо Соротюк.

За словами Босака, офіційне використання української мови в Прудентополісі зробить великий культурний, науковий і туристичний внесок в розвиток муніципалітету.

У Прудентополісі, крім португальської, найпоширенішою мовою є українська. Кілька мешканців міста їздили вчитися до України і тепер роблять свій внесок в розвиток муніципалітету.

Дослівно в обґрунтуванні рішення: "Відкриваються нові перспективи обміну між нашим муніципалітетом і Україною, а також для навчання молоді на університетському рівні в Україні або за допомогою онлайн-засобів. Ось чому збереження і розвиток української мови серед нас має основоположне значення в додаток до таких важливих мов, як португальська та англійська".

 
Засідання міськради Прудентополіса
Фото: Світовий Конгрес Українців

Нагадаємо: 2019 року Прудентополіс став містом-побратимом Тернополя.

У штаті Парана мешкають сотні тисяч нащадків українських мігрантів. Перші українські мігранти з'явилися тут наприкінці XIX століття. Остання, четверта хвиля міграції, відбулася після закінчення Другої світової війни.

Місцеві українці намагаються підтримувати зв'язки з батьківщиною через збереження музичних та танцювальних традицій, створення фольклорних груп та хорів, а також діяльність релігійних громад.

Теми: БразиліямоваУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась

інфографікаСервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень

Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити – Радуцький

Новини 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, новий голова Ради

СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука

відео, інфографікаМедведчуку оголосили нову підозру: держзрада та сприяння тероризму

Усі новини...
Бразилія
200 міст Бразилії вийшли на мітинги проти Болсонару
У сенаті Бразилії відкинули указ президента, що обмежує соцмережі у видаленні контенту
Болсонару підписав указ, що обмежує соцмережі у видаленні контенту
Останні новини
00:40
Смертник скоїв теракт у мечеті в Афганістані — понад 40 загиблих
23:55
ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом кожної людини
23:18
Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась
22:56
Суд у Франції відхилив позов щодо посилення правил доступу до порносайтів
22:32
інфографікаСервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень
22:07
Новини економіки: найвища за 4 роки інфляція, зупинка ТЕЦ
21:52
Генпрокурора Молдови відправили під домашній арешт
21:40
Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити – Радуцький
21:23
Гривня припинила стрімке зміцнення
21:04
Новини 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, новий голова Ради
Усі новини...