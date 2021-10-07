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Українська мова стала офіційною в одному з міст Бразилії

Четвер, 7 жовтня 2021, 18:27
Українська мова стала офіційною в одному з міст Бразилії
Засідання міськради Прудентополіса, Фото: Світовий Конгрес Українців

Українську мову оголосили офіційною мовою міста Прудентополіс у штаті Парана в Бразилії.

Джерело: BBC News Україна, бразильське видання Nossa Gente та Світовий Конгрес Українців

Деталі: 5 жовтня таке рішення одноголосно ухвалила міська рада Прудентополіса, чимало мешканців якого є нащадками українських іммігрантів з Галичини.

Проєкт рішення вніс на голосування депутат Маурісіо Босак, а обґрунтування підготував лідер Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації, адвокат Віторіо Соротюк.

За словами Босака, офіційне використання української мови в Прудентополісі зробить великий культурний, науковий і туристичний внесок в розвиток муніципалітету.

У Прудентополісі, крім португальської, найпоширенішою мовою є українська. Кілька мешканців міста їздили вчитися до України і тепер роблять свій внесок в розвиток муніципалітету.

Дослівно в обґрунтуванні рішення: "Відкриваються нові перспективи обміну між нашим муніципалітетом і Україною, а також для навчання молоді на університетському рівні в Україні або за допомогою онлайн-засобів. Ось чому збереження і розвиток української мови серед нас має основоположне значення в додаток до таких важливих мов, як португальська та англійська".

 
Засідання міськради Прудентополіса
Фото: Світовий Конгрес Українців

Нагадаємо: 2019 року Прудентополіс став містом-побратимом Тернополя.

У штаті Парана мешкають сотні тисяч нащадків українських мігрантів. Перші українські мігранти з'явилися тут наприкінці XIX століття. Остання, четверта хвиля міграції, відбулася після закінчення Другої світової війни.

Місцеві українці намагаються підтримувати зв'язки з батьківщиною через збереження музичних та танцювальних традицій, створення фольклорних груп та хорів, а також діяльність релігійних громад.

"Українська правда" в Threads

Теми: БразиліямоваУкраїна
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