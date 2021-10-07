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Водій Hummer, який збив на смерть дитину, вийшов з СІЗО – ЦПК

Четвер, 7 жовтня 2021, 21:39
Водій Hummer, який збив на смерть дитину, вийшов з СІЗО – ЦПК
фото: kiev.informator.ua

Центр протидії корупції повідомляє, що водій Хаммера, який у 2018 році збив на смерть 10-річну дівчинку на пішохідному переході у Києві, вийшов з СІЗО, в якому перебував три роки, оскільки суддя пішла у відпустку.

Джерело: ЦПК

Дослівно: "Праворуч - Кирило Островський, який 3 роки тому за кермом Хаммера збив на смерть дитину на бульварі Лесі Українки. Весь цей час він сидів у СІЗО, але Печерський суд кілька днів тому не продовжив йому запобіжний захід через те, що суддя... пішла у відпустку. Тому він вийшов на волю.

Ліворуч - це суддя Крістіна Константінова, яка і не встигла продовжити Островському запобіжку. Константінова - доброчесна суддя, отримує 1 млн грн на рік з наших з вами податків. Влітку пані суддя отримала в подарунок квартиру в Києві вартістю в 1,5 млн грн".

 

Передісторія:

Українська правда
Теми: КиївсудСІЗО
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