Водій Hummer, який збив на смерть дитину, вийшов з СІЗО – ЦПК
Центр протидії корупції повідомляє, що водій Хаммера, який у 2018 році збив на смерть 10-річну дівчинку на пішохідному переході у Києві, вийшов з СІЗО, в якому перебував три роки, оскільки суддя пішла у відпустку.
Джерело: ЦПК
Дослівно: "Праворуч - Кирило Островський, який 3 роки тому за кермом Хаммера збив на смерть дитину на бульварі Лесі Українки. Весь цей час він сидів у СІЗО, але Печерський суд кілька днів тому не продовжив йому запобіжний захід через те, що суддя... пішла у відпустку. Тому він вийшов на волю.
Ліворуч - це суддя Крістіна Константінова, яка і не встигла продовжити Островському запобіжку. Константінова - доброчесна суддя, отримує 1 млн грн на рік з наших з вами податків. Влітку пані суддя отримала в подарунок квартиру в Києві вартістю в 1,5 млн грн".
Передісторія:
- Увечері 24 липня 2018 року на бульварі Лесі Українки у Києві водій позашляховика Кирило Островський на пішохідному переході збив насмерть 10-річну дитину і намагався втекти.
- Водію Hummer, ексбоксеру Кирилу Островському, повідомили про підозру у ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") КК України.
- Пізніше йому також повідомили про підозру за ч. 1 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги особи) КК України.
- За попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer Островського.
- В Островського примусово взяли біологічні зразки на аналіз.
- Пізніше суд арештував автомобіль Hummer, за кермом якого був Кирило Островський.