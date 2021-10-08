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Смерть українця Никифоренка в Польщі: прокуратура затримала 8 осіб

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 01:48
Смерть українця Никифоренка в Польщі: прокуратура затримала 8 осіб

У Щеціні Окружна прокуратура затримала 8 осіб у справі щодо смерті 30 липня у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.

Джерело: прокурор Окружної прокуратури у Щеціні Ева Обарек у коментарі Укрінформ

Деталі: Станом на сьогодні прокурори проводять із затриманими слідчі дії.

Пряма мова: "На даний момент можу підтвердити, що за наказом Окружної прокуратури у Щеціні у справі громадянина України затримано вісьмох осіб. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими".

Деталі: Вона уточнила, що усіх затримано на 48 годин. Після проведення з ними слідчих дій прокуратурою прийматимуться подальші рішення щодо арешту або відпущення підозрюваних додому.

В інтересах слідства прокурор не повідомила, ким є чотири інші особи, яких затримала прокуратура.

За неофіційною інформацією польських ЗМІ, іншими чотирма особами є лікар витверезника, куди було доправлено українця після затримання, та троє працівників цього закладу. За непідтвердженими даними, двох із них наразі вже звільнено з роботи.

Як зазначається, усіх підозрюваних у справі про смерть Никифоренка було затримано поліцією у четвер зранку у своїх помешканнях і доправлено до прокуратури.

Очікується, що у п’ятницю їм буде висунуто звинувачення у цій справі.

Як стало відомо, у четвер рішенням коменданта поліції у Вроцлаві зі служби в органах правопорядку було звільнено третього з чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні та побитті Никифоренка.

На цьому тижні внутрішнє розслідування справи Никифоренка також передано з поліції Вроцлава правоохоронцям у Щеціні.

Передісторія:

  • У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.
  • За даними польських ЗМІ, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.
  • Пізніше в українському МЗС повідомили, що Генеральне консульство України у Кракові співпрацює із польським правоохоронцями щодо розслідування обставин смерті українця Дмитра Никифоренка. Там додали, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.

Теми: Польщаполіціяпрокуратура
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