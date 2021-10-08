Депутати вшанували Полякова

Співголова депутатської групи партії "За майбутнє" Тарас Батенко зазначив, що померлий колега Антон Поляков був чесним та рафіновано порядним чоловіком із чистим початком у політиці.

Джерело: засідання Верховної Ради 8 жовтня

Пряма мова: "Для нас це чорна п’ятниця. З невимовним сумом ми говоримо про смерть нашого друга, товариша.

Правдивий, правдолюб, порядний, рафіновано порядний, чесний, який і, багато хто із вас, ввірвався в стіни парламенту, щоб творити добро. Тільки він по-своєму розумів це добро.

Це ціна української політики – його смерть. Для когось це рубікон і цинічні голосування у залі, а для когось - це сповідь…

Один відомий чоловік сказав, що політика річ не чиста, то принаймні початок у ній має бути чистим і Антон Поляков зробив свій чесний і чистий початок у політиці, а далі не витримало серце".

Деталі: Колеги у Раді вшанували Полякова хвилиною мовчання.

Що передувало: Поліція та колеги повідомили, що 33 річного народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим у таксі у Дніпровському районі Києва.

Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, в машині нардепа почало нудити.

За попередньою інформацією народний помер внаслідок гострої коронарної недостатності.

Довідка: Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції – як говорили, через порушення домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфлікти з керівництвом фракції та тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Нагадаємо: