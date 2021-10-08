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Covid у Києві: понад 700 нових хворих за добу і зростає кількість смертей

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 10:43
Covid у Києві: понад 700 нових хворих за добу і зростає кількість смертей
Фото КМДА

За добу 7 жовтня у столиці зафіксували 721 новий випадок коронавірусу, 16 людей померли, водночас подолали вірус лише 128 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "721 підтверджений випадок захворювання на коронавірус, 16 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 384 жінки віком від 18 до 91 року, 264 чоловіки віком від 18 до 95 років, 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 44 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

55 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали до лікарні 207 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (117), Дніпровському (104) та в Деснянському (103) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 238 860 підтверджених випадків коронавірусу, 5 503 хворих померли, подолали вірус 222 239 мешканців міста.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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