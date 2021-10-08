Зі списку кандидатів на посаду мера Харкова вибув один
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 11:59
Харківська міська територіальна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом на посаду міського голови самовисуванця Валерія Говорова.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення міськвиборчкому
Деталі: Підставою для нього стала заява Говорова про відмову балотуватися.
Отже, кількість претендентів на посаду міського голови скоротилася з 13 до 12 осіб.
Що було раніше: 30 березня Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця ухвала була прийнята у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.