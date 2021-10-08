Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За слова про Полякова Третьякову відсторонять від 5 засідань Ради

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 13:04
фото: FACEBOOK ГАЛИНИ ТРЕТЬЯКОВОЇ

Народну депутатку "Слуги народу" Тетяну Третьякову відсторонять від 5 сесійних засідань Ради через обурливе висловлювання щодо померлого нардепа Антона Полякова. 

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Ірини Геращенко, брифінг голови фракції "СН" Давида Арахамії та співголови депгрупи "За майбутнє" Тараса Батенка у Верховній Раді

Дослівно: "Керівники парламентських фракцій подають спільну заяву до регламентного комітету з вимогою відсторонити Третякову від 5 сесійних засідань і відправити її у відставку з посади голови комітету соцполітики".

 
фото: фб Геращенко
 
ФОТО: ФБ НАРДЕПА ОЛЕКСІЯ ГОНЧАРЕНКА

Деталі: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що поведінка Третьякової обурлива і  її відсторонять від 5 засідань Ради.

Співголова депгрупи "За майбутнє" Тарас Батенко заявив, що Третьякова недостойна бути народним депутатом після таких слів.

Що передувало: Нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова грубо висловилася в депутатському чаті про смерть колеги Антона Полякова. Слова нардепки обурили депутатів від групи "За майбутнє", куди входив Поляков.

Довідка: Нардеп Антон Поляков у парламента спершу входив до фракції "Слуга народу", а потім став членом депутатської групи "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським. 

Антон Поляков помер цієї ночі у таксі. Імовірно – внаслідок гострої коронарної недостатності.

Поляков неодноразово заявляв, що "слуги народу" отримують доплату в конвертах. 

Українська правда
Теми: ПоляковВерховна РадаСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів

відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву

Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу

Україна виграла надважливий матч у Фінляндії

відеоБіля будинку Порошенка у Козині сталися сутички

відеоСенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала

Усі новини...
Поляков
Напередодні смерті Поляков був у компанії помічника Скороход - джерела
"Одним ворогом менше": у Раді скандал через слова Третьякової про Полякова 
Поляков жив зі Скороход, її забрала швидка з Верховної Ради – джерела
Останні новини
07:23
Окупанти шість разів стріляли на Донбасі, минуло без втрат
06:37
Джошуа ініціює матч-реванш з Усиком, бій може бути в березні
05:59
COVID у світі: Найбільше хворих у США, Британії та Росії
05:04
Іран накопичив 120 кг урану, збагаченого до 20% — це вп'ятеро перевищує межу ядерної угоди
03:56
На Конго потонуло імпровізоване судно, півсотні загиблих
03:00
Демонстранти в Римі вийшли проти COVID-паспортів для робітників, хотіли прорватися до офісу прем'єра
01:58
Brexit: Лондон наполягає на необхідності “значних змін” в протоколі щодо Північної Ірландії
00:55
Таліби відмовилися співпрацювати зі США для боротьби з “ІДІЛ”
23:56
фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів
23:29
Футбол: Ярмоленко прокоментував перемогу України над Фінляндією
Усі новини...