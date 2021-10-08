За слова про Полякова Третьякову відсторонять від 5 засідань Ради
Народну депутатку "Слуги народу" Тетяну Третьякову відсторонять від 5 сесійних засідань Ради через обурливе висловлювання щодо померлого нардепа Антона Полякова.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Ірини Геращенко, брифінг голови фракції "СН" Давида Арахамії та співголови депгрупи "За майбутнє" Тараса Батенка у Верховній Раді
Дослівно: "Керівники парламентських фракцій подають спільну заяву до регламентного комітету з вимогою відсторонити Третякову від 5 сесійних засідань і відправити її у відставку з посади голови комітету соцполітики".
Деталі: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що поведінка Третьякової обурлива і її відсторонять від 5 засідань Ради.
Співголова депгрупи "За майбутнє" Тарас Батенко заявив, що Третьякова недостойна бути народним депутатом після таких слів.
Що передувало: Нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова грубо висловилася в депутатському чаті про смерть колеги Антона Полякова. Слова нардепки обурили депутатів від групи "За майбутнє", куди входив Поляков.
Довідка: Нардеп Антон Поляков у парламента спершу входив до фракції "Слуга народу", а потім став членом депутатської групи "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.
Антон Поляков помер цієї ночі у таксі. Імовірно – внаслідок гострої коронарної недостатності.
Поляков неодноразово заявляв, що "слуги народу" отримують доплату в конвертах.