Медведчуку оголосили нову підозру: держзрада та сприяння тероризму

За матеріалами Служби безпеки України народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголошено нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Джерело: повідомлення на сайті СБУ

Деталі: За версією слідства, йдеться про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Дослівно: "Зокрема, після того, як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

Однак РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в нашій країні.

Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України".

Більше деталей: СБУ виклала аудіозапис розмов, які мають підтверджувати існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ.

Зокрема, на записах Медведчук розмовляє з віцепрем’єром РФ Дмитром Козаком, помічником Путіна Володимиром Сурковим, заступником голови адміністрації Путіна Володимиром Островенком, послом РФ Михайлом Зурабовим, так званими "міністрами ЛНР і ДНР" Дмитром Ляміним і Олександром Тимофєєвим, а також з "казачим атаманом лнр" Павлом Дрьоміним.

За даними спецслужби, експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук, котрий, зокрема, спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України.

Зокрема, за посередництва наближеної до Медведчука особи (бізнесмена С. Кузяри) на окупованій території було обрано 2 фактично не працюючі вугільні підприємства. Їхніми керівниками призначено представників окупаційної влади ОРДЛО, їм відкрито банківські рахунки та укладено з ними договори на постачання вугілля.

Ці питання узгоджувалися, в тому числі з ватажками бойовиків. За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

В СБУ зазначили, що в межах слідства опрацьовується питання оголошення підозри іншим особам.

Пряма мова Баканова: "Слідство володіє серйозним масивом доказів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Ми знаємо про передачу готівки до "ЛДНР" і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Більше того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо) згодом були реалізовані".

Передісторія: У вересні суд арештував бізнесмена Сергія Кузяру у справі про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень.

11 травня Венедіктова підписала Медведчуку підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.