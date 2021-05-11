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Венедіктова підписала підозру Медведчуку

Вівторок, 11 травня 2021, 15:39
Венедіктова підписала підозру Медведчуку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Джерело: Венедіктова у Facebook, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі.

За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентарям" про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних".

Деталі: За даними УП, це Віктор Медведчук і Тарас Козак. Венедіктова пише, що вони підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

За результатами обшуків, місцезнаходження М (тобто Медведчука -ред.) не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою, пише Венедіктова.

Що передувало: 11 травня стало відомо, що Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві.

Передісторія:

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Українська правда

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Теми: МедведчукдержзрадаОфіс генпрокурораСБУ
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