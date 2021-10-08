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На Донбасі 6 порушень "тиші", один військовий поранений

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 19:02
На Донбасі 6 порушень тиші, один військовий поранений
штаб оос

Упродовж доби 8 жовтня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У ЗСУ один військовий поранений, у важкому стані.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Кримського найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Один військовий внаслідок обстрілів поранений, він у лікарні, стан його здоров’я важкий.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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