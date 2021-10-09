Коронавірус в Україні: 15,9 тисяч нових хворих, 250 смертей

За добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 571 особу, померло 250 хворих, одужало 5 364 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Серед нових хворих – 1 477 дітей і 298 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 53 313 осіб, методом ІФА – 10 132 особи, експрес-тестами – 42 584 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 529 913 осіб; одужало – 2 287 846 осіб; летальних випадків – 58 331; проведено ПЛР-тестувань – 13 217 913.

Що передувало: За добу 7 жовтня в Україні зафіксовано 16 362 нових випадків COVID-19, госпіталізовано – 3 526 осіб; летальних випадків – 241; одужало – 4 720 осіб.

За кількістю нових випадків коронавірусу, а також за кількістю летальних випадків наразі Україна перебуває на 7 місці у світі і на 3 місці у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП