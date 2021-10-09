Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавірус в Україні: 15,9 тисяч нових хворих, 250 смертей

Субота, 9 жовтня 2021, 08:14
динаміка пандемії, графіка УП

За добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 571 особу, померло 250 хворих, одужало 5 364 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Серед нових хворих – 1 477 дітей і 298 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 53 313 осіб, методом ІФА – 10 132 особи, експрес-тестами – 42 584 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 529 913 осіб; одужало – 2 287 846 осіб; летальних випадків – 58 331; проведено ПЛР-тестувань – 13 217 913.

Що передувало: За добу 7 жовтня в Україні зафіксовано 16 362 нових випадків COVID-19, госпіталізовано – 3 526 осіб; летальних випадків – 241; одужало – 4 720 осіб.

За кількістю нових випадків коронавірусу, а також за кількістю летальних випадків наразі Україна перебуває на 7 місці у світі і на 3 місці у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяЕпідемія коронавірусу: в Україні побільшало "помаранчевих" областей

Вибори у Чехії: ліберальні партії вирішили домовитися про коаліцію виключно між собою

відео, фото, оновленоУ Росії впав літак – 16 людей загинули

Діти почали хворіти на Covid частіше за дорослих – статистика США

видеоСутички під будинком Порошенка: п’ятий президент звернувся до Зеленського

Ковід: МОЗ каже про зараження більш як тисячі дітей за добу

Усі новини...
коронавірус
Вакцинація проти COVID: за добу щеплено майже 150 тисяч осіб
Україна сьома у світі за добовою поширеністю COVID-19
Проти течії
Останні новини
13:56
відеоПісля неочікуваної поразки влади на виборах президента Чехії госпіталізували
13:40
Головний юрист Нафтогазу закінчив роботу в компанії
13:34
У Польщі кажуть про 700 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі
13:25
В МВФ проведуть зустріч з Георгієвою щодо звинувачень у підіграванні Китаю - ЗМІ
13:16
таблицяЕпідемія коронавірусу: в Україні побільшало "помаранчевих" областей
12:38
У Франції в 13ту суботу акцій поменшало учасників протестів проти "паспортів здоров’я"
12:34
відеоУ Києві автівка влетіла у маршрутку з пасажирами, є постраждалі – ЗМІ
12:02
відеоУ Римі стались масштабні сутички на акції проти ковід-паспортів
11:25
Шмигаль: очікуємо зростання ВВП близько 4%, але може завадити хвиля ковіду
11:09
Північний потік-2 створює "поле для газової битви" у Європі - Стефанішина
Усі новини...