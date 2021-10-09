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Засідання комісії з обрання керівника САП зірвано через відсутність кворуму

Субота, 9 жовтня 2021, 10:04
Засідання комісії з обрання керівника САП зірвано через відсутність кворуму

Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.

Джерело: джерело УП в комісії, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Facebook

Деталі: Засідання мало початися о 10 годині, однак один із членів комісії – Андрій Гуджал – не з'явився.

Таким чином, для проведення засідання не вистачило кворуму.

На думку джерела УП, ряд членів комісії блокують процес відбору, оскільки не хочуть незалежної САП.

Джерело посилається на слова неназваного західного дипломата, який назвав ганебним зрив роботи комісії.

"Україні потрібно вирішити, хоче вона справжньої антикорупційної системи чи ні", – заявив дипломат.

Разом з тим, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що на засідання комісії в суботу не з'явилися три члени, контрольовані Офісом президента: Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.

Передісторія:

  • Наприкінці серпня четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.
  • Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
  • Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.
  • Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.
  • Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратура
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