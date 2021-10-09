Засідання комісії з обрання керівника САП зірвано через відсутність кворуму

Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.

Джерело: джерело УП в комісії, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Facebook

Деталі: Засідання мало початися о 10 годині, однак один із членів комісії – Андрій Гуджал – не з'явився.

Таким чином, для проведення засідання не вистачило кворуму.

На думку джерела УП, ряд членів комісії блокують процес відбору, оскільки не хочуть незалежної САП.

Джерело посилається на слова неназваного західного дипломата, який назвав ганебним зрив роботи комісії.

"Україні потрібно вирішити, хоче вона справжньої антикорупційної системи чи ні", – заявив дипломат.

Разом з тим, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що на засідання комісії в суботу не з'явилися три члени, контрольовані Офісом президента: Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.

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