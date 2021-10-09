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Силовики виявили розкрадання 150 мільйонів на будівництві Подільського мосту в Києві

Субота, 9 жовтня 2021, 10:34
Силовики виявили розкрадання 150 мільйонів на будівництві Подільського мосту в Києві
будівництво Подільського мосту. фото прокуратури

На будівництві Подільського мосту розікрали 150 мільйонів гривень, прокуратура повідомила про підозру керівництву комунального підприємства, генпідряднику та підрядникам.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За результатами обшуків та оглядів, проведених з травня по серпень, нові підозри вручено першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", керівнику генпідрядної організації, а також двом керівникам підрядних організацій.

Слідством встановлено, що у квітні 2017 року КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та генпідрядник уклали договір щодо будівництва Подільського мосту.

На виконання цього договору, у листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги.

Надалі впродовж 2020 року на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт і послуг з бюджету були перераховані кошти на загальну суму близько 148 млн грн.

При цьому, згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної експертизи, виконання робіт та послуг з використання найманого нестандартного обладнання на вищезазначену суму не підтверджується документально та фактично.

Крім того, впродовж серпня-листопада 2020 року замовник будівництва, генпідрядник та підрядники склали та підписали акти приймання виконаних робіт з улаштування антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди мосту.

Водночас згідно з висновком експертів, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають відомостям, зазначеним у документах. Суму завищили на близько 1,8 млн гривень.

У зв’язку з викладеним першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації повідомлено про нові підозри за ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно.

Крім того вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України двом керівникам підрядних організацій, які фактично були залучені для виконання робіт за завищеними цінами та обготівкування коштів.

Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків за вказаними епізодами становить близько 150 млн гривень.

Нагадаємо: 7 жовтня столичні правоохоронці проводили огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів.

Передісторія:

  • 16 серпня 2021 року вищезгаданим керівнику КП та генпідряднику було повідомлено про підозру ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно через завищення вартості робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на суму понад 4,5 млн гривень.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
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