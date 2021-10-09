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У Києві найбільше з квітня випадків коронавірусу за добу

Субота, 9 жовтня 2021, 11:53
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві 8 жовтня зафіксували 863 випадки COVID-19, що є найбільшим добовим показником із 29 квітня, коли було виявлено 868 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Померло за добу 13 хворих на COVID.

Госпіталізовано 104 хворих на коронавірус і 176 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало 186 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (188), Деснянському (125) та в Оболонському (108).

Серед нових хворих – 481 жінка віком від 18 до 95 років, 313 чоловіків віком від 18 до 95 років, 35 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 4 до 17 років.

За весь час пандемії у Києві виявили 239 723 випадки коронавірусу, померло 5516 осіб, одужало 222 425 людей.

Що передувало: За добу 7 жовтня у столиці зафіксували 721 новий випадок коронавірусу, 16 людей померли, водночас подолали вірус лише 128 хворих.

6 жовтня зафіксували 802 випадки.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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