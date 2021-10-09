Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уже 15 регіонів віднесені МОЗ до "помаранчевих"

Субота, 9 жовтня 2021, 12:43
Уже 15 регіонів віднесені МОЗ до помаранчевих
фото Ельдара Сарахмана, УП

За даними від 8 жовтня, вже 15 регіонів України віднесені МОЗ до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки.

Джерело: дані МОЗ

 

Деталі: Зараз у "помаранчевій" зоні за показниками епіднебезпеки перебувають Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

Порівняно з показниками від 7 жовтня, до переліку "помаранчевих" додалися Київська та Львівська області, проте з нього вийшла Одеська область, яка вже позначена як "жовта".

Разом з тим, рівень захворюваності на COVID-19, визначений як менше 75 на 100 тисяч населення, значно перевищений у всіх регіонах.

Рівень госпіталізацій перевищено у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Рівень завантаженості ліжок із киснем перевищений лише в одній області – Донецькій.

Довідка: Віднесення МОЗ регіону до того чи іншого рівня ще не означає введення в цьому регіоні додаткових карантинних обмежень – таке рішення має прийняти Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Передісторія:

  • З 23 вересня по всій території України було запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткіші.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: