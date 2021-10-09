Уже 15 регіонів віднесені МОЗ до "помаранчевих"

За даними від 8 жовтня, вже 15 регіонів України віднесені МОЗ до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Зараз у "помаранчевій" зоні за показниками епіднебезпеки перебувають Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

Порівняно з показниками від 7 жовтня, до переліку "помаранчевих" додалися Київська та Львівська області, проте з нього вийшла Одеська область, яка вже позначена як "жовта".

Разом з тим, рівень захворюваності на COVID-19, визначений як менше 75 на 100 тисяч населення, значно перевищений у всіх регіонах.

Рівень госпіталізацій перевищено у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Рівень завантаженості ліжок із киснем перевищений лише в одній області – Донецькій.

Довідка: Віднесення МОЗ регіону до того чи іншого рівня ще не означає введення в цьому регіоні додаткових карантинних обмежень – таке рішення має прийняти Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Передісторія: