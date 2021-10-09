Смерть Полякова: народна депутатка каже, що з’явилися результати токсикології
Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що має дані про результати токсикологічного дослідження крові Антона Полякова – його смерть настала через одночасну дію на організм алкоголю та метадону.
Джерело: Янченко у facebook
Пряма мова: "Смерть Антона Полкова наступила в результаті реакції алкоголю та метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія".
Деталі: Водночас у прокуратурі на питання Української правди, чи відповідає дійсності повідомлення Галини Янченко про смерть нардепа від змішування алкоголю з метадоном, відповіли, що "не отримували результатів токсикологічної експертизи", і тому наразі не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.
Довідково: Метадон – напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб, заборонений у всіх країнах світу через високу смертність. Є синтетичним аналогом морфію. Одночасний прийом алкоголю та метадону вкрай небезпечний для організму, бо може призвести до летальних наслідків навіть при невеликих дозуваннях.
Нагадаємо:
- Парламентар Антон Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
- Народна депутатка фракції "Слуга народу" Галина Янченко закликала не плодити конспірологічні теорії навколо смерті колишнього однофракційника, нардепа із групи "За майбутнє" Антона Полякова.
- Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як самостійно, так і невідомою особою.