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Apple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів

Субота, 9 жовтня 2021, 23:56
iPhone 13, фото apple

9 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції компанії Apple – більше 8 тисяч нових смартфонів iPhone 13.

Джерело: Держмитслужба у Facebook

Деталі: Відомство зазначає, що загалом прибула партія з понад 8 тис. iPhone 13 вартістю близько 7,5 млн доларів.

Державна митна служба України розпочала оформлення товару.

Пресслужба митників уточнила, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні.

Дослівно: "Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів".

Нагадаємо:

  • На початку вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором компанії Apple Тімом Куком під час свого візиту до США, заявивши, що Україна зацікавлена у зростанні присутності компанії в нашій державі.

Українська правда
Теми: технологіїмитниця


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