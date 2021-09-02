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Зеленський зустрівся із керівником Apple

Четвер, 2 вересня 2021, 22:29

Президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором компанії Apple Тімом Куком під час свого візиту до США, заявивши, що Україна зацікавлена у зростанні присутності компанії в нашій державі. 

Джерело: Зеленський у Twitter

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 2 вересня прибув до Каліфорнії у рамках робочого візиту до США.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. 1 вересня відбулася його зустріч з президентом США Джо Байденом.  
  • Зеленський попросив президента Сполучених Штатів Америки вплинути на Росію заради звільнення українських полонених та політв'язнів; українська делегація передала в Білий дім список із 450 осіб.
  • Також у спільній заяві двох країн після зустрічі президентів ідеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
  • Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".

Українська правда
Теми: ЗеленськийСША


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