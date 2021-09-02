Зеленський зустрівся із керівником Apple
Четвер, 2 вересня 2021, 22:29
Президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором компанії Apple Тімом Куком під час свого візиту до США, заявивши, що Україна зацікавлена у зростанні присутності компанії в нашій державі.
Джерело: Зеленський у Twitter
Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. 🇺🇦 також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021
Що передувало: Президент Володимир Зеленський 2 вересня прибув до Каліфорнії у рамках робочого візиту до США.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. 1 вересня відбулася його зустріч з президентом США Джо Байденом.
- Зеленський попросив президента Сполучених Штатів Америки вплинути на Росію заради звільнення українських полонених та політв'язнів; українська делегація передала в Білий дім список із 450 осіб.
- Також у спільній заяві двох країн після зустрічі президентів ідеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
- Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".
Українська правда