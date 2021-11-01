Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Охорона Болсонару застосувала силу до журналістів – ЗМІ

Понеділок, 1 листопада 2021, 02:48
Охорона Болсонару застосувала силу до журналістів – ЗМІ
фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Охорона президента Бразилії Жаїра Болсонару нібито застосувувала силу проти бразильських журналістів, які висвітлювали його поїздку до Риму на зустріч G20.

Джерело: Reuters із посиланням на бразильські ЗМІ

Деталі: Газета O Globo повідомила, що тележурналіста Леонардо Монтейру охорона вдарила в живіт і штовхала після запитання до Болсонару, чому президент не відвідав жодних заходів G20 у неділю.

На відео, знятому журналістом Джамілем Чейдом, видно хаотичні сцени, коли співробітники служби безпеки штовхають пресу, а прихильники Болсонару скандують образи журналістам.

Також на відео Болсонару виглядає ізольованим.

Незрозуміло, чи були співробітники служби безпеки бразильцями чи італійцями. O Globo повідомляє, що італійцям доручили забезпечити безпеку Болсонару.

Офіс президента і пресслужба G20 не відповіли на запит щодо застосування сили до журналістів.

"Globo різко засуджує агресію проти свого кореспондента Леонардо Монтейро та інших колег у Римі і вимагає відповідальності за це", - йдеться у заяві TV Globo.

Нагадаємо: На вулицях Риму Болсонару критикували за те, що він не боровся з пандемією корнавірусу в країні, а критики називали його "геноцидником".

У Бразилії від COVID-19 померло понад 600 тисяч людей.

Болсонару поставив під сумнів загрозу вірусу і вакцинацію, уникав карантину.

Комітет Сенату рекомендував пред'явити йому звинувачення у дев'яти злочинах, пов'язаних з боротьбою з пандемією, включаючи злочини проти людства.

Теми: ІталіяБразилія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Італія
Італійський суд вирішив, що домагання "менше 10 секунд" не є домаганнями
Італія планує закупити танки Leopard 2 для посилення своєї армії
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: