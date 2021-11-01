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Охорона Болсонару застосувала силу до журналістів – ЗМІ

Понеділок, 1 листопада 2021, 03:48
фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Охорона президента Бразилії Жаїра Болсонару нібито застосувувала силу проти бразильських журналістів, які висвітлювали його поїздку до Риму на зустріч G20.

Джерело: Reuters із посиланням на бразильські ЗМІ

Деталі: Газета O Globo повідомила, що тележурналіста Леонардо Монтейру охорона вдарила в живіт і штовхала після запитання до Болсонару, чому президент не відвідав жодних заходів G20 у неділю.

На відео, знятому журналістом Джамілем Чейдом, видно хаотичні сцени, коли співробітники служби безпеки штовхають пресу, а прихильники Болсонару скандують образи журналістам.

Також на відео Болсонару виглядає ізольованим.

Незрозуміло, чи були співробітники служби безпеки бразильцями чи італійцями. O Globo повідомляє, що італійцям доручили забезпечити безпеку Болсонару.

Офіс президента і пресслужба G20 не відповіли на запит щодо застосування сили до журналістів.

"Globo різко засуджує агресію проти свого кореспондента Леонардо Монтейро та інших колег у Римі і вимагає відповідальності за це", - йдеться у заяві TV Globo.

Нагадаємо: На вулицях Риму Болсонару критикували за те, що він не боровся з пандемією корнавірусу в країні, а критики називали його "геноцидником".

У Бразилії від COVID-19 померло понад 600 тисяч людей.

Болсонару поставив під сумнів загрозу вірусу і вакцинацію, уникав карантину.

Комітет Сенату рекомендував пред'явити йому звинувачення у дев'яти злочинах, пов'язаних з боротьбою з пандемією, включаючи злочини проти людства.

Теми: ІталіяБразилія


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