Президент Бразилії, яка потерпає від COVID-19, відмовляється від вакцини
Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що відмовляється від вакцини від коронавірусу, хоча наразі в країні кількість випадків захворювання перевищила 6 мільйонів.
Джерело: Reuters
Деталі: Це вже не перша заява одіозного лідера із серії скептичних до програм вакцинації.
"Я кажу вам, що не планую її приймати. Це моє право", – сказав Болсонару.
Він також додав, що навряд чи парламент Бразилії буде зобов’язувати громадян вакцинуватись, хоча від ускладнень COVID-19 вже померли більше 171 тисячі бразильців.
На цьому суперечливі заяви президента не закінчились. Він також засумнівався у ефективності використання масок, закидаючи відсутність значних доказів щодо їх ролі у стримуванні коронавірусу.
Ще у жовтні у своєму Twitter він написав, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці.
Нагадаємо:
- Раніше суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити маску у громадських місцях.
- Невдовзі після цього Болсонару повідомив, що захворів на коронавірус.
- Наразі Бразилія перебуває у переліку країн, де коронавірусом інфікуються найбільше людей. Станом на 26 листопада липня у країні зафіксували понад 6,2 млн заражень. Понад 171 тисячі людей померли.