Президент Бразилії, яка потерпає від COVID-19, відмовляється від вакцини

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що відмовляється від вакцини від коронавірусу, хоча наразі в країні кількість випадків захворювання перевищила 6 мільйонів.

Джерело: Reuters

Деталі: Це вже не перша заява одіозного лідера із серії скептичних до програм вакцинації.

"Я кажу вам, що не планую її приймати. Це моє право", – сказав Болсонару.

Він також додав, що навряд чи парламент Бразилії буде зобов’язувати громадян вакцинуватись, хоча від ускладнень COVID-19 вже померли більше 171 тисячі бразильців.

На цьому суперечливі заяви президента не закінчились. Він також засумнівався у ефективності використання масок, закидаючи відсутність значних доказів щодо їх ролі у стримуванні коронавірусу.

Ще у жовтні у своєму Twitter він написав, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці.

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