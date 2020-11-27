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Президент Бразилії, яка потерпає від COVID-19, відмовляється від вакцини

П'ятниця, 27 листопада 2020, 03:21
Президент Бразилії, яка потерпає від COVID-19, відмовляється від вакцини

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що відмовляється від вакцини від коронавірусу, хоча наразі в країні кількість випадків захворювання перевищила 6 мільйонів.

Джерело: Reuters 

Деталі: Це вже не перша заява одіозного лідера із серії скептичних до програм вакцинації. 

"Я кажу вам, що не планую її приймати. Це моє право", – сказав Болсонару. 

Він також додав, що навряд чи парламент Бразилії буде зобов’язувати громадян вакцинуватись, хоча від ускладнень COVID-19 вже померли більше 171 тисячі бразильців. 

На цьому суперечливі заяви президента не закінчились. Він також засумнівався у ефективності використання масок, закидаючи відсутність значних доказів щодо їх ролі у стримуванні коронавірусу. 

Ще у жовтні у своєму Twitter він написав, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці. 

Нагадаємо: 

  • Раніше суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити маску у громадських місцях. 
  • Невдовзі після цього Болсонару повідомив, що захворів на коронавірус.
  • Наразі Бразилія перебуває у переліку країн, де коронавірусом інфікуються найбільше людей. Станом на 26 листопада липня у країні зафіксували понад 6,2 млн заражень. Понад 171 тисячі людей померли.

Українська правда

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Теми: Бразилія
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